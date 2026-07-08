Легкие деньги, тяжелые последствия: почему финансовые пирамиды снова набирают популярность в Казахстане

Обещания быстрого заработка, закрытые инвестиционные клубы и красивые истории успеха продолжают привлекать тысячи людей. Zakon.kz выяснил, как сегодня работают мошеннические схемы и почему они по-прежнему находят новых жертв.

Красивая легенда вместо инвестиций

Казалось бы, о финансовых пирамидах известно уже все. За последние десятилетия тысячи людей потеряли в них свои сбережения, а государственные органы не устают предупреждать граждан о новых схемах мошенничества.

Показательный пример произошел совсем недавно. В начале июня 2026 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды под названием CVK. Расследование проводится сразу в 14 регионах Казахстана. По данным ведомства, организаторы сумели привлечь около 1,5 тысячи вкладчиков. Проект представляли не как финансовую пирамиду, а как современный маркетплейс, где участникам предлагалось покупать инвестиционные "магазины" с фиксированной доходностью. Для большей убедительности в личных кабинетах отображались якобы оформленные заказы, отправки товаров и начисление прибыли. На деле никакой реальной торговой деятельности не существовало.

Для продвижения проекта использовались закрытые презентации, праздничные открытия офисов, масштабная рекламная кампания и активное продвижение в социальных сетях. Деньги выводились через криптовалютную платформу, а затем переводились на банковские счета. В ходе расследования были заморожены криптоактивы почти на полмиллиона долларов.

Эта история хорошо показывает, насколько сильно изменились финансовые пирамиды за последние годы. Сегодня они уже не называют себя инвестиционными фондами. Гораздо чаще это якобы маркетплейсы, инвестиционные клубы, образовательные платформы, криптовалютные проекты или закрытые бизнес-сообщества.

Пирамида не похожа на пирамиду

Современные мошенники прекрасно понимают: если человеку прямо предложить вложить деньги в сомнительную финансовую схему, большинство просто уйдет. Поэтому сама структура тщательно маскируется.

Сегодня участникам предлагают приобрести "инвестиционный пакет", получить доступ к "закрытому сообществу успешных инвесторов", стать партнером уникального проекта или начать зарабатывать на новом цифровом продукте. Иногда речь идет о продаже косметики, витаминов, бытовой химии или обучающих курсов. Однако настоящий источник дохода скрывается совсем в другом.

Как поясняют специалисты Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), классическая финансовая пирамида работает по одному принципу: выплаты первым участникам осуществляются исключительно за счет денег новых вкладчиков. Никакой реальной инвестиционной деятельности, способной приносить заявленную прибыль, не существует. Пока приходят новые люди, схема создает иллюзию успешного бизнеса. Как только поток денег сокращается, проект неизбежно рушится.

Особенно активно сегодня используются Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры.

Организаторы создают закрытые чаты, где демонстрируют фотографии дорогих автомобилей, путешествий, скриншоты банковских переводов и рассказы "обычных людей", которые якобы уже обрели финансовую свободу. Все это должно убедить потенциального участника в том, что он оказался среди тех, кто успел войти в проект раньше остальных.

Почему молодежь оказывается в группе риска

Распространено мнение, что жертвами финансовых пирамид становятся исключительно доверчивые или финансово неграмотные люди. На практике все значительно сложнее.

Большинство участников приходит в подобные проекты вовсе не после рекламы. Их приглашают друзья, родственники, коллеги или знакомые, которым они доверяют. Именно поэтому отказаться бывает психологически сложно.

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев считает, что особое внимание необходимо уделять финансовому воспитанию молодых людей.

По его словам, желание быстро разбогатеть становится главным инструментом, которым пользуются организаторы подобных схем. Если молодой человек стремится резко и быстро обогатиться, родителям важно вовремя объяснить простую вещь.

"Психология мгновенного заработка – это путь к серьезным финансовым проблемам. Деньги приходят благодаря знаниям, труду и опыту. Быстрых и легких миллионов не бывает". Ергазы Таубаев

Именно молодежь чаще других интересуется криптовалютами, инвестициями, цифровыми сервисами и новыми способами заработка. Этим активно пользуются мошенники, обещая высокий доход буквально за несколько недель.

При этом на первом этапе финансовая пирамида действительно может платить своим участникам. Именно это становится самым опасным моментом.

Как отмечают специалисты, первые выплаты производятся специально для формирования доверия. Получив обещанный доход, человек начинает вкладывать более крупные суммы, а затем приглашает родственников и друзей. В этот момент он уже сам становится частью механизма, который приносит деньги организаторам.

Высокая доходность – первый повод насторожиться

Экономист Тулеген Аскаров убежден, что распознать большинство финансовых пирамид можно еще до того, как человек переведет деньги.

По его словам, сегодня финансовый рынок Казахстана достаточно прозрачен. Любой желающий может сравнить доходность банковских депозитов, ценных бумаг и других легальных финансовых инструментов.

"Если банк предлагает максимум около 20% годовых по краткосрочному депозиту, а вам обещают 30% в месяц или трехкратное увеличение вложений за несколько недель, это уже должно стать первым тревожным сигналом. Такой доходности на легальном финансовом рынке просто не существует". Тулеген Аскаров

Экономист советует обязательно проверить, существует ли компания в реестре участников финансового рынка АРРФР. Если организации нет в официальной базе, рисковать своими деньгами не стоит.

На странице АРРФР есть контактные данные и ссылки на открытые наборы данных и реестры; именно туда размещаются списки лицензированных банков, брокеров, МФО, страховых и других участников финансового рынка.

"Отсутствие в официальном реестре означает, что организация либо действует нелегально, либо использует схожие названия или подставные структуры. Это явный сигнал, что ваши деньги под большой угрозой". Тулеген Аскаров

Шесть признаков опасности

Специалисты АРРФР рекомендуют не принимать решение о вложении денег под влиянием эмоций или красивой рекламы. Достаточно проверить проект по нескольким критериям.

Обещания слишком высокой прибыли за короткий срок, например, от 30% до 100% в месяц.

Отсутствие товара или реальной услуги – компания фактически предлагает только вложить деньги.

Нет лицензии, понятных договоров и финансовые документов.

У компании нет истории работы, понятной бизнес-модели или подтвержденной репутации.

Часто деньги предлагают переводить наличными, на банковские карты физических лиц или через неофициальные платежные каналы.

На человека оказывают психологическое давление, убеждая принять решение немедленно, используя фразы вроде "последний шанс", "осталось несколько мест" или "завтра условия будут хуже".

Как отмечают в АРРФР, если совпадают сразу несколько таких признаков, вероятность того, что перед вами финансовая пирамида, крайне высока.

Почему пирамида всегда заканчивается одинаково

По мнению экономистов, любая финансовая пирамида проходит три одинаковых этапа.

Сначала создается образ успешного проекта. Первые участники действительно получают обещанные выплаты, иногда даже из средств самих организаторов. Это необходимо для формирования доверия и появления первых положительных отзывов.

Затем начинается период активного роста. В ход идут социальные сети, блогеры, масштабные презентации, закрытые мероприятия и рекомендации знакомых. Все больше людей начинают вкладывать деньги, искренне считая, что нашли надежный источник дохода.

Крах пирамиды. Наступает момент, когда приток новых участников начинает сокращаться. Именно тогда становится очевидно, что никакого прибыльного бизнеса не существовало. Выплачивать обещанные доходы оказывается нечем, организаторы прекращают выплаты или вовсе исчезают вместе с деньгами вкладчиков. Именно по такому сценарию заканчивается практически каждая финансовая пирамида, независимо от ее названия или легенды.

Что делать, если появились сомнения

Если возникло подозрение, что проект может оказаться финансовой пирамидой, Тулеген Аскаров советует не пытаться "отбить" уже вложенные деньги, приглашая новых участников. Это только увеличит число пострадавших и может повлечь юридические последствия.

"В первую очередь необходимо прекратить любые переводы средств, сохранить переписку, документы и чеки об оплате. Затем следует проверить информацию о компании, а при наличии признаков мошенничества обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или правоохранительные органы". Тулеген Аскаров

Особенно важно не вовлекать в сомнительный проект друзей и родственников. Именно доверительные отношения чаще всего становятся главным инструментом распространения финансовых пирамид.

Ранее мы сообщили, сколько финансовых пирамид в Казахстане ликвидировано с начала 2026 года.