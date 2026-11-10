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Общество

Полиция ЗКО и студенты ЗКИТУ: открытый диалог на пути к принципу "Закон и Порядок"

Фото: пресс-служба акимата ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 18:05 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете состоялась встреча на тему "Город после 23:00: безопасность молодежи, ночные рейды и ответственность несовершеннолетних".

Мероприятие прошло в рамках принципа "Закон и Порядок" и было направлено на повышение правовой грамотности студентов и профилактику правонарушений. В открытом диалоге приняли участие 200 студентов.

Старший преподаватель кафедры истории и права университета Алимжан Кубашев отметил, что правовая культура начинается с осознания личной ответственности за свои поступки.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 18:05

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Сотрудники полиции рассказали о безопасности молодежи и общественном порядке в ночное время. Старший участковый инспектор Абайского отдела полиции Управления полиции города Уральска майор полиции Айнур Суыкбаева поделилась примерами из практики и объяснила возможные риски и их последствия.

Старший дознаватель Управления полиции города Уральска Гульназ Дуйсалиева разъяснила вопросы мошенничества, дропперства, деятельности закладчиков, спайкинга и сваттинга. Она напомнила, что по отдельным правонарушениям ответственность наступает с 14 лет. Поэтому мнение о том, что несовершеннолетний не отвечает за свои действия, ошибочно.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 18:05

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Инспектор по делам несовершеннолетних, закрепленная за университетом, капитан полиции Молдир Нуркаятова рассказала о профилактике буллинга, соблюдении подростками закона в ночное время и мерах ответственности.

Социальный психолог Зарина Серикова затронула влияние окружения на поведение молодежи, управление эмоциями, принятие решений в рискованных ситуациях и личную ответственность.

Студенты задали спикерам вопросы и получили ответы. Встреча позволила обсудить жизненные ситуации, лучше понять требования законодательства и познакомиться с работой правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 18:05

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Старший преподаватель кафедры истории и права университета Жанна Жайлибаева подчеркнула, что правовое просвещение молодежи и предупреждение правонарушений остаются важными задачами общества.

"Закон и Порядок" – это уважение к правам других людей, соблюдение общественной безопасности и ответственность за собственные поступки. Безопасность начинается с понимания закона и осознанного поведения каждого и правового сознания.

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Канат Болысбек
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