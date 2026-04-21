#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
469.49
552.59
6.24
События

Начни с себя: встреча с молодежью в рамках идеологии "Таза Қазақстан"

Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 18:33
В Уральске в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" состоялась встреча со студенческой молодежью на тему "Начни с себя!", сообщает Zakon.kz.

Основной целью мероприятия стало широкое продвижение идеологии концепции "Таза Қазақстан", формирование экологической культуры и ответственности среди молодежи, а также популяризация ценностей бережного отношения к окружающей среде.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Во встрече приняли участие спикеры, работающие в сфере молодежной политики и гражданской активности. В формате открытого диалога со студентами были обсуждены вопросы значимости экологических инициатив, роли молодежи в развитии общества, волонтерской деятельности и формирования культуры "зеленого" мышления.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Главная цель сегодняшней встречи – донести до молодежи суть идеи "Таза Қазақстан" и сформировать у них активную гражданскую позицию. Экологическая культура – важнейший фактор, определяющий качество будущего нашей страны. Поддержка молодежных инициатив в этом направлении является нашим приоритетом. С начала этого года в рамках акции "Таза Қазақстан" мы запустили челлендж "Начни с себя". Цель данного челленджа – донести до молодежи и жителей, что забота о природе, окружающей среде и чистоте вокруг нас должна начинаться с каждого из нас". Заместитель руководителя Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО Нурсултан Сарсенбаев

В ходе встречи студенты активно делились своими мнениями и задавали спикерам вопросы. Также были обсуждены вопросы развития экологического волонтерства, молодежных проектов и поддержки общественных инициатив.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоит отметить, в данном направлении ранее встречи уже были организованы в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова, а также в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана, расположенных в городе Уральске.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В дальнейшем информационно-разъяснительная работа по идеологии "Таза Қазақстан" среди молодежи будет системно продолжена также в колледжах и школах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Дастин Порье сказал, с кем Арман Царукян мог бы провести следующий бой в UFC
19:32, Сегодня
Дастин Порье сказал, с кем Арман Царукян мог бы провести следующий бой в UFC
Допинг‑проба экс‑чемпиона мира по боксу дала положительный результат
19:04, Сегодня
Допинг‑проба экс‑чемпиона мира по боксу дала положительный результат
Главный тренер "Актобе" сравнил футбол в Казахстане и Кыргызстане
18:34, Сегодня
Главный тренер "Актобе" сравнил футбол в Казахстане и Кыргызстане
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Сегодня
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: