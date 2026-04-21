Начни с себя: встреча с молодежью в рамках идеологии "Таза Қазақстан"
Основной целью мероприятия стало широкое продвижение идеологии концепции "Таза Қазақстан", формирование экологической культуры и ответственности среди молодежи, а также популяризация ценностей бережного отношения к окружающей среде.
Во встрече приняли участие спикеры, работающие в сфере молодежной политики и гражданской активности. В формате открытого диалога со студентами были обсуждены вопросы значимости экологических инициатив, роли молодежи в развитии общества, волонтерской деятельности и формирования культуры "зеленого" мышления.
"Главная цель сегодняшней встречи – донести до молодежи суть идеи "Таза Қазақстан" и сформировать у них активную гражданскую позицию. Экологическая культура – важнейший фактор, определяющий качество будущего нашей страны. Поддержка молодежных инициатив в этом направлении является нашим приоритетом. С начала этого года в рамках акции "Таза Қазақстан" мы запустили челлендж "Начни с себя". Цель данного челленджа – донести до молодежи и жителей, что забота о природе, окружающей среде и чистоте вокруг нас должна начинаться с каждого из нас". Заместитель руководителя Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО Нурсултан Сарсенбаев
В ходе встречи студенты активно делились своими мнениями и задавали спикерам вопросы. Также были обсуждены вопросы развития экологического волонтерства, молодежных проектов и поддержки общественных инициатив.
Стоит отметить, в данном направлении ранее встречи уже были организованы в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова, а также в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана, расположенных в городе Уральске.
В дальнейшем информационно-разъяснительная работа по идеологии "Таза Қазақстан" среди молодежи будет системно продолжена также в колледжах и школах.