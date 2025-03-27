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Общество

"Закон и Порядок" – открытый диалог с гражданами провели сотрудники прокуратуры Тараза

Граждане, прокуратура, правовые отношения, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 13:08 Фото: прокуратура Жамбылской области
В Центре правового мониторинга прокуратуры области состоялось межведомственное обсуждение вопросов соблюдения законности при рассмотрении обращений граждан государственными органами города Тараза.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Қоғаммен байланыс", который запущен прокуратурой области в текущем году.

В ходе обсуждения рассмотрены результаты встреч с населением и анализа более 15 тыс. обращений граждан, что позволило выявить системные нарушения и эффективно защитить права жителей.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Наибольшее количество обращений, свыше 5 тыс. (35%), касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства, а около 4 тыс. (25%) – земельных вопросов.

По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского надзора.

К примеру, анализ работы отдела ЖКХ показал, что проблема обеспечения теплом свыше 2,8 тыс. жителей 15-го микрорайона оставалась нерешенной на протяжении двух лет.

Фото: прокуратура Жамбылской области

После вмешательства прокуратуры в 58 многоквартирных домах подключены циркуляционные насосы.

Прокурор области Нургалым Абдиров подчеркнул важность пересмотра работы с обращениями и механизма обратной связи, предлагая внедрить систему SМS-уведомлений в службе 109 об исполнении заявок граждан и создать цифровую платформу жалоб для своевременного выявления и решения наиболее острых проблем.

Фото: прокуратура Жамбылской области

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Айсулу Омарова
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