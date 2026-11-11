#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
Общество

"Казгидромет" обратился к жителям Астаны и еще пяти городов с предупреждением

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 08:11 Фото: pexels
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 11 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 11 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Темиртау, Атырау, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет весь Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода
08:45, Сегодня
Дожди со снегом и снегопады обрушатся на 12 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 11.11.2026
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
06:58, 01 ноября 2026
"Казгидромет" обратился к жителям 11 городов с предупреждением
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
08:12, 05 ноября 2026
"Казгидромет" обратился к жителям Астаны и еще нескольких городов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Овечкин повторил клубный рекорд &quot;Вашингтона&quot; по результативным передачам
09:36, Сегодня
Александр Овечкин повторил клубный рекорд "Вашингтона" по результативным передачам
Линда Носкова на корте Итогового
09:18, Сегодня
"Удалось выстоять": Носкова – о победе над Гауфф на Итоговом турнире WTA
Эльхан Астанов подвёл итоги сезона после победы &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ
09:13, Сегодня
Эльхан Астанов подвёл итоги сезона после победы "Ордабасы" в КПЛ и Кубке Казахстана
Ева Тациева на юношеских Олимпийских играх в Дакаре
08:49, Сегодня
Казахстанская гимнастка Тациева заняла 15-е место на юношеских Олимпийских играх в Дакаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: