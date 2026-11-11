"Казгидромет" обратился к жителям Астаны и еще пяти городов с предупреждением
Фото: pexels
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 11 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 11 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Темиртау, Атырау, Астана.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет весь Казахстан.
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