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Общество

Снег, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 20:15 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 11 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области на западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы ожидаются осадки, временами сильные (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке и в центре ожидается туман.

В Актюбинской области днем на западе и севере ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. В Актобе днем ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

В Карагандинской области ночью на востоке и юге, днем на западе, востоке и в центре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау на севере, востоке и юге ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере и в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман.

В Атырауской области ночью и утром на западе, юге и востоке ожидается туман.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, юге и востоке ожидается туман.

В Павлодарской области на западе, юге и в центре ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу на юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидаются осадки (дождь, снег), днем – резкое понижение температуры воздуха до +6…+8°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере и в горных районах – сильные осадки. На севере и востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на юге, востоке и в центре – сильные осадки. На севере, юге и в центре области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на юге и в центре порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области на севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на юге и востоке ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее ДЧС Алматы распространил штормовое предупреждение на 11 ноября 2026 года. Позднее акимат предупредил, что с вечера 10 ноября в южной столице начнутся продолжительные осадки, которые продлятся до ночи 12 ноября.

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Канат Болысбек
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