Почему высокая доходность может стать ловушкой для начинающих инвесторов

В Казахстане утвердили программу развития рынка капитала до 2030 года. Стоит ли переводить деньги с депозитов в акции и как накопить капитал без больших доходов? Об этом в интервью Zakon.kz рассказал финансовый обозреватель Павел Бондаренко.

В Казахстане принята Программа развития рынка капитала на 2026-2030 годы. Документ предусматривает 35 инициатив по семи стратегическим направлениям. Государство намерено расширить возможности фондового рынка, привлечь новых инвесторов, стимулировать выход компаний на биржу и усовершенствовать управление пенсионными активами.

Предполагается, что фондовый рынок станет не только источником финансирования бизнеса, но и более доступным инструментом для граждан. Однако доступность инвестиций еще не означает гарантированной прибыли.

Финансовая грамотность начинается не с покупки акций

По мнению финансового обозревателя, новая программа создает условия для дальнейшего развития рынка капитала. Однако ее возможности будут по-разному востребованы крупными компаниями и рядовыми гражданами.

Сегодня значительные финансовые ресурсы сосредоточены у юридических лиц, которые потенциально могут стать крупными инвесторами. Вместе с тем постепенно растет и число частных лиц, интересующихся фондовым рынком. Но для обычного человека главный вопрос заключается не столько в доступности инвестиционных инструментов, сколько в наличии свободных средств.

"Доступность инвестиций – это не только возможность открыть брокерский счет с небольшой суммой. Основное – это иметь деньги для инвестиций. Мы можем нести в инвестиции только то, что мы заработали и сохранили благодаря труду или бизнесу", – объясняет Павел Бондаренко.

По его словам, развитие фондового рынка напрямую связано с уровнем благосостояния казахстанцев. Чем больше людей способны не только покрывать повседневные расходы, но и формировать сбережения, тем шире круг потенциальных инвесторов.

При этом финансовая грамотность не ограничивается умением покупать акции или облигации. Гораздо важнее научиться контролировать расходы, тратить меньше, чем зарабатываешь, и регулярно откладывать часть дохода.

Павел Бондаренко отмечает, что интерес казахстанцев к инвестициям постепенно растет. Люди начинают изучать финансовые инструменты, интересоваться их доходностью и возможными рисками. Однако участие в биржевой торговле не должно становиться обязательной целью для каждого.

По мнению эксперта, особенно важно не рассматривать инвестиции как быстрый способ решения финансовых проблем. Прежде всего человеку необходимы стабильный доход и возможность формировать собственные накопления.

Стоит ли казахстанцам забирать деньги с депозитов

Банковские депозиты остаются одним из наиболее привычных способов хранения сбережений. На фоне планов государства по развитию рынка капитала возникает вопрос: стоит ли казахстанцам активнее переводить накопления в акции и облигации? Павел Бондаренко не видит необходимости противопоставлять эти инструменты.

"Депозит – это хороший и понятный финансовый инструмент. Я не считаю, что казахстанцев нужно отучать от депозитов или убеждать, что они обязательно должны переводить свои сбережения в акции", – говорит финансовый обозреватель.

По его мнению, главное – понимать, для чего именно человек откладывает деньги и когда планирует ими воспользоваться.

"Задача в том, чтобы научить людей распределять деньги в зависимости от целей, сроков и отношения к риску", – подчеркивает эксперт.

Для одного человека приоритетом может быть сохранность накоплений, для другого – долгосрочное увеличение капитала. Соответственно, решения будут различаться. При этом говорить о масштабном переходе казахстанцев с банковских депозитов на фондовый рынок пока преждевременно. Эксперт считает, что гражданам важнее освоить базовые принципы управления личными финансами, чем стремиться использовать все доступные инвестиционные инструменты.

Есть миллион тенге. Куда вложить?

Один из наиболее распространенных вопросов начинающих инвесторов – что выгоднее: оставить миллион тенге на депозите или приобрести на эти деньги ценные бумаги? По словам Павла Бондаренко, универсального ответа не существует. Все зависит от финансового положения человека, его целей и готовности принимать риски.

Нередко начинающие инвесторы ориентируются прежде всего на обещанную или ожидаемую доходность. Однако высокая потенциальная прибыль не всегда означает, что финансовый инструмент подходит конкретному человеку. Эксперт обращает внимание на необходимость учитывать и другие характеристики вложений.

"Есть и другие, не менее важные критерии для сравнения – надежность, ликвидность, понятность для человека, соотношение риск/доходность", – отмечает он.

Не менее важен и срок, на который человек готов вложить свои деньги. Допустим, миллион тенге понадобится через год для крупной покупки. В таком случае решение будет принципиально отличаться от ситуации, когда средства планируется инвестировать на десять лет.

Финансовый обозреватель предлагает заранее оценивать возможные финансовые потери. Например, если вложенный миллион тенге через год будет стоить 800 тысяч, насколько серьезно это повлияет на положение семьи? Для одного инвестора временное снижение стоимости активов может оказаться приемлемым, для другого – привести к необходимости продавать их с убытком. Поэтому при выборе между депозитом и ценными бумагами необходимо оценивать не только потенциальную прибыль, но и возможность сохранить доступ к деньгам в нужный момент.

Новые инвестиционные инструменты: возможности и риски

Программа развития рынка капитала предусматривает расширение инвестиционных фондов и появление новых финансовых инструментов, включая цифровые финансовые активы и исламские ценные бумаги. Это должно увеличить выбор для участников рынка. Однако одновременно возникает вопрос, насколько подготовлены к нему частные инвесторы. Павел Бондаренко напоминает, что любые операции с инвестиционными инструментами связаны с риском.

Одним из наиболее защищенных способов размещения сбережений остаются банковские депозиты, на которые в пределах установленных лимитов распространяется система гарантирования. Что касается новых инвестиционных продуктов, эксперт считает преждевременным оценивать их возможные риски до появления конкретных предложений на рынке. Вместе с тем особое значение приобретает то, каким образом эти инструменты будут предлагать населению.

"Риск может возрастать, если эти инструменты начнут рекламировать для всех подряд и продавать их всем без разбора", – предупреждает Бондаренко.

Поэтому финансовая грамотность предполагает не только знание доступных инструментов, но и способность самостоятельно оценивать условия вложений. Прежде чем принимать решение, важно понимать, откуда формируется доходность, какие возможны потери и насколько быстро при необходимости можно вернуть вложенные средства.

Что произойдет с пенсионными накоплениями

Отдельное направление государственной программы касается совершенствования управления пенсионными активами. Предполагается развитие конкурентной модели управления пенсионными средствами и повышение эффективности их инвестирования. Но означает ли это, что казахстанцы смогут активнее влиять на доходность будущей пенсии?

Финансовый обозреватель обращает внимание, что речь не идет о предоставлении гражданам полной свободы самостоятельно инвестировать пенсионные деньги. Уже сейчас существует возможность передавать часть пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП), однако влияние вкладчика на конкретные инвестиционные решения остается ограниченным.

По мнению спикера, гораздо больше возможностей у человека в управлении собственными текущими доходами и расходами. Регулярные сбережения, повышение доходов и разумное финансовое планирование позволяют самостоятельно формировать дополнительный капитал на будущее.

Можно ли накопить капитал, откладывая по 20 тысяч тенге

Многие казахстанцы считают, что инвестирование имеет смысл только при наличии крупных накоплений. Но способен ли человек создать серьезный капитал, если ежемесячно откладывает всего 20-30 тысяч тенге? Павел Бондаренко считает, что накопить значительную сумму таким способом возможно. Вопрос заключается в сроках и в том, какую сумму считать серьезным капиталом.

"Вот вам пример. Если ежемесячно вносить 20 тысяч на депозит под 8% годовых и реинвестировать вознаграждение, то через 100 лет у вас будет более 8 млрд тг. А через 10 лет – только 3,6 млн. Ведущую роль в любом инвестировании играет линия времени. Чем больше времени, тем ярче эффект сложного процента". Финансовый обозреватель Павел Бондаренко

Разумеется, это условный расчет: он предполагает сохранение ставки и регулярное пополнение депозита, а также не учитывает влияние инфляции на покупательную способность накоплений. Тем не менее пример показывает, что даже относительно небольшие, но систематические сбережения со временем могут превратиться в заметную сумму. Именно поэтому формирование капитала требует прежде всего последовательности, времени и понимания собственных финансовых возможностей.

Новая программа развития рынка капитала расширяет возможности для бизнеса и инвесторов. Однако для обычного казахстанца финансовая грамотность начинается с более простых решений: умения планировать расходы, регулярно откладывать деньги, понимать разницу между финансовыми инструментами и оценивать возможные риски.

И чем лучше человек разбирается в этих вопросах, тем осознаннее становится его выбор – независимо от того, хранит он деньги на депозите или инвестирует в ценные бумаги.