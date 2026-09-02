В Казахстане меняют подход к инвестированию пенсий: молодым – доходность, пожилым – защита

В Казахстане разработали проект Программы развития рынка капитала на 2026-2030 годы, который предусматривает поэтапное развитие системы управления пенсионными активами, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 2 сентября 2026 года рассказали, что одна из задач в рамках реформы – расширение круга институциональных инвесторов.

"В настоящее время основным источником долгосрочного капитала являются пенсионные активы, большая часть которых находится под управлением Национального банка. Участие других институциональных инвесторов пока остается ограниченным. Расширение их роли позволит применять более разнообразные инвестиционные стратегии, повысить ликвидность рынка и расширить возможности казахстанских компаний по привлечению финансирования внутри страны", – отметили в АРРФР.

При этом предлагаемые изменения не меняют основ действующей накопительной пенсионной системы.

Обязательные пенсионные взносы, как и прежде, будут поступать в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) и учитываться на индивидуальных счетах вкладчиков. Фонд продолжит вести учет пенсионных накоплений и организовывать их выплату. Национальный банк сохранит функции по управлению пенсионными активами, формированию инвестиционной политики и оценке эффективности инвестирования.

В настоящее время Национальный банк управляет 99,7% пенсионных активов. В структуре инвестиционного портфеля 61% приходится на государственные ценные бумаги, 22,5% – на корпоративные облигации, 12% – на акции. В доверительном управлении частных управляющих находится 88,6 млрд тенге пенсионных активов, или около 0,3% их общего объема. То есть, несмотря на расширение возможностей казахстанцев по выбору частного управляющего с передачей до 50% своих пенсионных накоплений с 2023 года и до 100% с текущего года, этот механизм пока не получил широкого распространения.

В качестве следующего этапа рассматривается возможность повышения долгосрочной доходности пенсионных накоплений за счет расширения круга управляющих и применения различных инвестиционных стратегий.

"В этих целях предлагается рассмотреть поэтапное расширение участия лицензированных локальных управляющих инвестиционным портфелем в управлении отдельными инвестиционными мандатами пенсионных активов. Предполагается, что управляющие будут отбираться на конкурсной основе и получать мандаты на управление отдельными классами активов", – сообщили в АРРФР.

На первом этапе предполагается сформировать субпортфель государственных ценных бумаг как наиболее надежного и ликвидного класса активов. В дальнейшем субпортфели могут быть сформированы также по корпоративным облигациям и акциям.

Развитие конкурентного управления будет сопровождаться усилением механизмов защиты пенсионных накоплений. Национальный банк установит условия управления пенсионными активами и порядок оценки работы каждого управляющего.

"Пенсионные активы будут храниться отдельно от собственных средств управляющего и активов других клиентов, а каждая операция будет проходить независимый кастодиальный контроль. Даже в случае банкротства управляющего эти средства останутся защищенными и не смогут использоваться для погашения его обязательств". АРРФР

К управляющим пенсионными активами будут предъявляться повышенные требования к достаточности капитала, системе управления рисками, внутреннему контролю и раскрытию информации. Инвестиционная политика будет ограничивать вложения пенсионных активов в финансовые инструменты, связанные с управляющим лицом. Ущерб, причиненный вследствие нарушения инвестиционного мандата или недобросовестных действий управляющего, будет подлежать возмещению.

Еще одним направлением станет внедрение инвестиционных стратегий с учетом возраста вкладчика.

Накопления молодых вкладчиков смогут в большей степени инвестироваться в инструменты с более высокой потенциальной доходностью. По мере приближения к пенсионному возрасту доля таких инструментов будет снижаться, а портфель станет более консервативным, чтобы защитить накопления от резких рыночных колебаний перед началом пенсионных выплат.

Все предусмотренные изменения будут внедряться последовательно и поэтапно с регулярной оценкой результатов и возникающих рисков.

1 сентября 2026 года Министерство финансов представило проект закона "О республиканском бюджете на 2027-2029 годы". Согласно документу, с 1 января 2027 года предполагается установить минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 38 622 тенге (35 596 тенге в 2026 году) и минимальный размер пенсии – 74 919 тенге (69 049 тенге в 2026 году).