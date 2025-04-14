#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
Общество

Почти 2,5 тыс. тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Астане

Почти 2,5 тыс. тонн мусора вывезли, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 12:57 Фото: акимат города Астаны
В Астане активно ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В каждом районе города проводится регулярный мониторинг для выявления нарушений, сообщает официальный сайт акимата.

Борьба со стихийными свалками ведется не только путем ликвидации, но и за счет усиленного контроля и привлечения нарушителей к ответственности. В городе активно работают мобильные группы и система IKomek, фиксирующая нарушения.

С начала 2025 году в районе Байконыр было выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок, вывезено 230 тонн мусора. В районе Сарыарка за первые месяцы текущего года выявлено 7 несанкционированных свалок, из них 6 уже ликвидированы. В ходе работ было вывезено более 115 тонн строительных и бытовых отходов. С наступлением благоприятных погодных условий в районе Есиль было вывезено 2000 тонн мусора.

Фото: акимат города Астаны

В районе Сарайшык ликвидация 4 участков запланирована до конца апреля. К примеру, в районе Сарайшык нарушение выявили с помощью дрона. Момент слива нечистот был зафиксирован дроном, что в последующем данные (госномер техники) были переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших действий. Благодаря слаженной работе сотрудников районного акимата и экологической полиции нарушитель был выявлен в течение 20 минут. Стоит отметить, что водитель спецтехники неоднократно был привлечен к ответственности за слив нечистот и загрязнение окружающей среды. Водитель оштрафован на сумму 145 484 тенге, технику увезли на штрафстоянку.

Фото: акимат города Астаны

В 2025 году в районе Нура с четырех точек вывезено 57 тонн мусора. Силы подрядных организаций сосредоточены на участках по пр. Туран, Улы Дала и ул. Ч. Айтматова. К работам по ликвидации несанкционированных свалок в период городских субботников планируется привлечь строительные компании. В ходе проведенного мониторинга в районе Алматы не выявлены несанкционированные свалки.

Кроме того, планируется внедрение цифровой карты для управления коммунальными отходами и использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов вывоза мусора. Это позволит контролировать вывоз отходов и предотвратить появление свалок.

Фото: акимат города Астаны

Напомним, 13 марта текущего года были внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах.

Фото: акимат города Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Загнали в ловушку более 320 тысяч человек: в Алматы арестовали имущество МФО на 32 млрд тенге
Общество
10:19, Сегодня
Загнали в ловушку более 320 тысяч человек: в Алматы арестовали имущество МФО на 32 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: