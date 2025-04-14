Почти 2,5 тыс. тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Астане

В Астане активно ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В каждом районе города проводится регулярный мониторинг для выявления нарушений, сообщает официальный сайт акимата.

Борьба со стихийными свалками ведется не только путем ликвидации, но и за счет усиленного контроля и привлечения нарушителей к ответственности. В городе активно работают мобильные группы и система IKomek, фиксирующая нарушения.

С начала 2025 году в районе Байконыр было выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок, вывезено 230 тонн мусора. В районе Сарыарка за первые месяцы текущего года выявлено 7 несанкционированных свалок, из них 6 уже ликвидированы. В ходе работ было вывезено более 115 тонн строительных и бытовых отходов. С наступлением благоприятных погодных условий в районе Есиль было вывезено 2000 тонн мусора.

Фото: акимат города Астаны

В районе Сарайшык ликвидация 4 участков запланирована до конца апреля. К примеру, в районе Сарайшык нарушение выявили с помощью дрона. Момент слива нечистот был зафиксирован дроном, что в последующем данные (госномер техники) были переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших действий. Благодаря слаженной работе сотрудников районного акимата и экологической полиции нарушитель был выявлен в течение 20 минут. Стоит отметить, что водитель спецтехники неоднократно был привлечен к ответственности за слив нечистот и загрязнение окружающей среды. Водитель оштрафован на сумму 145 484 тенге, технику увезли на штрафстоянку.

Фото: акимат города Астаны

В 2025 году в районе Нура с четырех точек вывезено 57 тонн мусора. Силы подрядных организаций сосредоточены на участках по пр. Туран, Улы Дала и ул. Ч. Айтматова. К работам по ликвидации несанкционированных свалок в период городских субботников планируется привлечь строительные компании. В ходе проведенного мониторинга в районе Алматы не выявлены несанкционированные свалки.

Кроме того, планируется внедрение цифровой карты для управления коммунальными отходами и использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов вывоза мусора. Это позволит контролировать вывоз отходов и предотвратить появление свалок.

Фото: акимат города Астаны

Напомним, 13 марта текущего года были внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах.