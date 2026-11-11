Почему тенге пошел в рост в 2026 году
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Акылжан Баймагамбетов перечислил факторы, повлиявшие на укрепление национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.
Акылжан Баймагамбетов пояснил пункт презентации Регионального экономического обзора МВФ (REO) по Кавказу и Центральной Азии, касающийся тенге. В докладе Казахстан упоминается среди стран с укрепившейся нацвалютой.
"Нацбанк не дает прогнозы курса национальной валюты. Но базово мы всегда в наших интервью описываем факторы, которые влияют на курс национальной валюты, за счет чего это происходит", – сказал он.
Так, по его словам, для Казахстана в текущем году сложились достаточно благоприятные условия торговли.
"Это наблюдается практически по всем основным статьям нашего экспорта – это и нефть, и металлы, уран, зерно. Золото тоже достаточно крупная позиция – пусть она непосредственно не экспортируется, но из-за того, что мы придерживались принципа монетарной нейтральности, зеркалируем операции по золоту, и выручка попадает на внутренний валютный рынок", – добавил зампред Нацбанка.
Еще один фактор – заимствования компаний в иностранной валюте.
"Это тоже частично снимало, возможно, некую потребность в покупке иностранной валюты для финансирования импорта. Это целый ряд факторов, которые сложились, в результате которых тенге естественным путем укреплялся", – резюмировал Акылжан Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, что финансисты Казахстана пересмотрели прогноз курса доллара на 2027 год. Причем их ожидания на ближайший месяц и на более отдаленную перспективу изменились в противоположных направлениях.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript