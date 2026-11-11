Назван курс доллара на 2027 год: будет ли он выше 500 тенге

Финансисты Казахстана пересмотрели прогноз курса доллара на 2027 год. Причем их ожидания на ближайший месяц и на более отдаленную перспективу изменились в противоположных направлениях. Какие цифры назвали эксперты и почему они изменили свое мнение – в материале Zakon.kz.

До какой отметки доберется курс?

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опубликовала результаты ноябрьского опроса профессиональных участников финансового рынка. В исследовании участвовали представители банков, страховых и брокерских организаций, аналитических и казначейских подразделений.

Одна из главных новостей касается доллара.

Средний прогноз его курса на ноябрь 2027 года составляет 499,4 тенге. Месяцем ранее финансисты ожидали 502,6 тенге. Таким образом, оценка улучшилась на 3,2 тенге, впервые за последние месяцы опустившись ниже психологической отметки 500 тенге.

А вот на ближайшую перспективу эксперты настроены менее оптимистично. К началу декабря они ожидают доллар по 462,4 тенге, хотя еще в октябре прогнозировали 456,5 тенге.

Почему финансисты поверили в тенге

Причины краткосрочного давления на национальную валюту специалисты связывают с октябрьскими событиями. Тогда тенге ослаб на 3%, а продажи иностранной валюты в рамках операций Нацбанка резко сократились. Одновременно сохранялся спрос на доллары со стороны импортеров и компаний, которым необходимо обслуживать внешний долг.

На более длительную перспективу участники опроса рассчитывают на улучшение внешнеторговых показателей и увеличение предложения валюты.

"Поддержку могут обеспечить расширение торгового профицита, предложение инвалюты со стороны Нацбанка и экспортеров, а также увеличение трансфертов из Нацфонда". АФК

Последний фактор заслуживает отдельного внимания. Отметим, что в 2027 году объем трансфертов из Национального фонда должен увеличиться с 2,8 до 4,4 трлн тенге. Разница составляет 1,6 трлн тенге, или около 57%.

Для валютного рынка это имеет значение, поскольку перечисление средств из Нацфонда в бюджет сопровождается продажей иностранной валюты и увеличением ее предложения на внутреннем рынке, при этом поддержка тенге со стороны Нацбанка и экспортеров не исключает его постепенного ослабления. Именно такой сценарий заложен в годовом прогнозе финансистов.

Нефть готовит сюрприз

Еще заметнее изменились ожидания относительно мирового нефтяного рынка. В октябре опрошенные АФК аналитики предполагали, что через год Brent будет стоить 79 долларов за баррель. Теперь прогноз повышен до 93,4 доллара.

Пересмотр составил сразу 14,4 доллара, или 18,2%. Причем более оптимистичная оценка появилась на фоне ноябрьского падения мировых нефтяных котировок.

Финансист Андрей Чеботарев обращает внимание, что снижение стоимости нефти, ухудшение настроений инвесторов на глобальных рынках и переток капитала в защитные активы создают предпосылки для давления на тенге. Дополнительным фактором стало ослабление спроса на казахстанские государственные ценные бумаги.

Однако ситуация с экспортными доходами пока остается достаточно благоприятной.

"При этом резкое недельное снижение нефтяных цен пока не означает утраты нефтяным фактором своей поддерживающей роли. Котировки сохраняются выше 90 долларов за баррель, обеспечивая относительно благоприятные ценовые условия для казахстанского экспорта". Андрей Чеботарев

По оценке финансиста, дополнительную поддержку экспортной выручке обеспечивает премия казахстанской нефти CPC Blend к Brent, которая на конец прошлой недели составляла около 20 долларов за баррель.

При сохранении объемов поставок высокие нефтяные цены способствуют поступлению валютной выручки. Часть полученных экспортерами долларов затем продается на внутреннем рынке, увеличивая предложение иностранной валюты.

Ставки останутся высокими

Еще одна важная новость касается решения Нацбанка, запланированного на 4 декабря 2026 года.

Согласно опросу АФК, 65% финансистов ожидают сохранения базовой ставки на уровне 15,75%. Остальные 35% допускают ее снижение до 15,5%.

При этом через 12 месяцев ставка прогнозируется уже на уровне 14,5%. Это означает, что участники рынка рассчитывают на дальнейшее удешевление кредитных ресурсов, но не ожидают быстрых решений регулятора. Причина осторожности – ухудшение прогнозов по росту потребительских цен. Если месяц назад финансисты ожидали через год инфляцию на уровне 9,7%, то теперь оценка выросла до 9,9%.

"Несмотря на замедление фактической инфляции и более сдержанную динамику совокупного спроса, инфляционные ожидания экспертов ухудшились". АФК

В результате даже при снижении базовой ставки до 14,5% ее реальное значение, то есть с учетом ожидаемого роста цен, может составить 4,6%. Такие условия продолжат поддерживать привлекательность тенговых финансовых инструментов, включая депозиты и государственные облигации.

Что будет с экономикой

Финансисты также немного повысили прогноз экономического роста Казахстана. Теперь в следующие 12 месяцев они ожидают увеличения ВВП на 4,5% против 4,4% в предыдущем опросе.

Улучшение связано с более высокими ожидаемыми ценами на нефть, инвестиционными проектами, бюджетными расходами и постепенным снижением стоимости заемных средств.

В то же время расширение государственных расходов и ускорение экономики могут усиливать внутренний спрос, создавая дополнительное давление на цены. Именно этот риск, наряду с тарифной реформой и возможными внешними ценовыми потрясениями, финансисты учитывают в прогнозах на 2027 год.

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