Нацбанк прогнозирует замедление инфляции: ждать ли казахстанцам снижения цен

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Акылжан Баймагамбетов объяснил, чем опасно общее снижение цен для экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Акылжан Баймагамбетов заявил, что прогноз инфляции на 2027 год составляет 6,5-8,5%.

"Происходит ее дальнейшее снижение. В этом году мы говорим о том, что инфляция должна быть однозначной и ниже 10%. На 2027 год мы также ставим снижение инфляции", – добавил он.

Журналисты поинтересовались, почувствуют ли казахстанцы перемены и стоит ли им ожидать снижения цен.

"Инфляция снизится, люди это почувствуют. Цены будут расти, мы ожидаем, не так быстро, как раньше. Мы считаем, что до конца года инфляция удержится в размере в однозначном значении. Но снижение цен – это дефляция. Это отрицательный рост. Если общий уровень цен будет снижаться, это для экономики достаточно депрессивное явление на самом деле, и оно ведет к потере рабочих мест, снижению экономического роста. Такого мы не финализируем", – резюмировал Акылжан Баймагамбетов.

Ранее заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) перечислил факторы, повлиявшие на укрепление национальной валюты.