#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
447.52
502.21
5.41
Общество

Нацбанк прогнозирует замедление инфляции: ждать ли казахстанцам снижения цен

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 19:03 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Акылжан Баймагамбетов объяснил, чем опасно общее снижение цен для экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Акылжан Баймагамбетов заявил, что прогноз инфляции на 2027 год составляет 6,5-8,5%.

"Происходит ее дальнейшее снижение. В этом году мы говорим о том, что инфляция должна быть однозначной и ниже 10%. На 2027 год мы также ставим снижение инфляции", – добавил он.

Журналисты поинтересовались, почувствуют ли казахстанцы перемены и стоит ли им ожидать снижения цен.

"Инфляция снизится, люди это почувствуют. Цены будут расти, мы ожидаем, не так быстро, как раньше. Мы считаем, что до конца года инфляция удержится в размере в однозначном значении. Но снижение цен – это дефляция. Это отрицательный рост. Если общий уровень цен будет снижаться, это для экономики достаточно депрессивное явление на самом деле, и оно ведет к потере рабочих мест, снижению экономического роста. Такого мы не финализируем", – резюмировал Акылжан Баймагамбетов.

Ранее заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) перечислил факторы, повлиявшие на укрепление национальной валюты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, депозит, депозиты, кредит, кредиты
18:54, Сегодня
Не приведет ли повышение МЗП к росту инфляции в Казахстане
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
18:39, Сегодня
Почему тенге пошел в рост в 2026 году
Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
15:11, 24 апреля 2026
В Нацбанке объяснили, зачем нужно регулировать рынок рассрочек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
18:33, Сегодня
Российские гранды станут спарринг-партнёрами "Тобыла" на сборах в ОАЭ
Фото: WTA
18:24, Сегодня
Кори Гауфф оценила свои шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA в США
Акнур Турсынгали слушает указания тренера в бою на юношеской Олимпиаде-2026
18:06, Сегодня
Боксёрша Турсынгали вышла в финал юношеской Олимпиады, победив с нокдауном украинку
Шон Стрикленд
17:41, Сегодня
Стрикленд верит в досрочную победу Хокита над Ганом в титульном бою
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: