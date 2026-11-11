Не приведет ли повышение МЗП к росту инфляции в Казахстане

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Акылжан Баймагамбетов рассказал, чего ожидать казахстанцам в случае пересмотра размера минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане хотят повысить размер МЗП с нынешних 85 тыс. тенге до 110 тыс. тенге в 2027 году. А это означает не только возможность пересмотра зарплат, но и расчеты при назначении социальных выплат и пособий. В этой связи журналисты поинтересовались, не приведет ли этот шаг к росту инфляции.

"Оно уже учтено в наших прогнозах по инфляции. То есть с этой точки зрения, эти факторы учтены в наших прогнозах и мы прогнозируем, что инфляция будет снижаться. Наши прогнозы по инфляции более низкие, чем инфляция в этом году", – заверил Акылжан Баймагамбетов.

28 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП).

3 ноября 2026 года первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, кому из казахстанцев ожидать роста доходов.

