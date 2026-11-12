#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.76
495.37
5.37
Общество

"Казатомпром" инвестирует более 13 млрд тенге на социальные проекты в регионах Казахстана

строительство объектов, развитие, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 15:56 Фото: АО "НАК "Казатомпром"
В числе стратегических задач страны особое место занимает повышение благосостояния населения и обеспечение устойчивого развития регионов, сообщает Zakon.kz.

Это предполагает последовательную работу по повышению доступности качественного образования и медицинской помощи, развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни людей.

В рамках реализации поручений главы государства АО "НАК "Казатомпром" совместно с дочерними и зависимыми организациями вносит вклад в решение этих задач. С начала 2026 года на социальные проекты в регионах направлено более 13 млрд тенге.

университет, образование, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 15:56

Фото: АО "НАК "Казатомпром"

В Туркестанской области на реализацию инициатив в сфере образования, здравоохранения и жилищного обеспечения предусмотрено более 10 млрд тенге. В частности, 7 млрд тенге выделяется на строительство новых корпусов международного казахско-корейского IT-университета Woosong University Kazakhstan.

В условиях активного внедрения цифровых технологий и растущего спроса на квалифицированные кадры особую актуальность приобретает подготовка специалистов в сфере информационных технологий. Это позволит расширить возможности молодежи Туркестанской области для получения профильного образования и освоения востребованных профессий.

В поселке Шолаккорган продолжается строительство районной больницы стоимостью 2,6 млрд тенге. На сегодняшний день на ее строительство направлено 1,5 млрд тенге, а дополнительное финансирование планируется выделить в начале 2027 года. Кроме того, предусмотрено около 423 млн тенге на строительство 16-квартирного дома для жителей района.

строительство, развитие, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 15:56

Фото: АО "НАК "Казатомпром"

В Кызылординской области объем финансирования на социальные проекты составляет около 3 млрд тенге. В рамках меморандума о сотрудничестве с акиматом области реализуются три проекта общей стоимостью более 2,1 млрд тенге. Они предусматривают строительство сельского клуба в селе Акжол Жанакорганского района, поликлиники в поселке Жанакорган и спортивного комплекса в селе Байтерек Шиелийского района.

Также в регионе ведется реконструкция подъездной автодороги к селу Кейден Жанакорганского района. Общий объем финансирования составляет 886 млн тенге, из которых около 630 млн тенге уже направлено на реализацию проекта.

В Акмолинской области около 1,2 млрд тенге выделено на благоустройство и обновление городской и общественной инфраструктуры. Работы охватывают городской парк и территории 27 жилых домов, ремонт дорог, обустройство детских площадок, обновление мемориального комплекса и фасада районного Дома культуры.

строительство, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 15:56

Фото: АО "НАК "Казатомпром"

Помимо крупных региональных проектов, дочерние и зависимые организации "Казатомпрома" поддерживают локальные социальные инициативы. С начала года на эти цели направлено более 470 млн тенге. В частности, финансируются ремонт образовательных учреждений и работы по обновлению дорожной инфраструктуры.

Таким образом, социальные проекты "Казатомпрома" охватывают несколько регионов страны и различные сферы – от образования и здравоохранения до жилищной и дорожной инфраструктуры. Поддержка таких инициатив позволяет учитывать потребности местного населения, создавать дополнительные возможности для жителей и последовательно развивать социальную инфраструктуру регионов присутствия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
соцпроекты в Акмолинской области
18:35, 27 ноября 2024
Социально важные проекты реализуют в Акмолинской области
На социальные проекты Павлодарской области ERG выделяет почти 3 млрд тенге
12:51, 27 марта 2024
На социальные проекты Павлодарской области ERG выделяет почти 3 млрд тенге
Байтерек
19:02, 16 октября 2025
"Кең дала 2": обновленные условия для фермеров Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Элина Свитолина держит в руках мяч
16:36, Сегодня
Свитолина назвала слагаемые победы над Муховой на Итоговом турнире WTA
Игрок молодежной сборной РК в игре
16:21, Сегодня
Молодёжная сборная Казахстана по футболу уступила Беларуси в товарищеском матче
Бельгиец Герартс хлопает болельщикам
16:08, Сегодня
Бельгийца Герартса с опытом работы с "Шальке" прочат в главные тренеры "Ордабасы"
Хантер Шепард покинет &quot;Барыс&quot; после неудачного выступления в КХЛ
15:58, Сегодня
Хантер Шепард покинет "Барыс" после неудачного выступления в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: