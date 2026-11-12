"Казатомпром" инвестирует более 13 млрд тенге на социальные проекты в регионах Казахстана
Это предполагает последовательную работу по повышению доступности качественного образования и медицинской помощи, развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни людей.
В рамках реализации поручений главы государства АО "НАК "Казатомпром" совместно с дочерними и зависимыми организациями вносит вклад в решение этих задач. С начала 2026 года на социальные проекты в регионах направлено более 13 млрд тенге.
В Туркестанской области на реализацию инициатив в сфере образования, здравоохранения и жилищного обеспечения предусмотрено более 10 млрд тенге. В частности, 7 млрд тенге выделяется на строительство новых корпусов международного казахско-корейского IT-университета Woosong University Kazakhstan.
В условиях активного внедрения цифровых технологий и растущего спроса на квалифицированные кадры особую актуальность приобретает подготовка специалистов в сфере информационных технологий. Это позволит расширить возможности молодежи Туркестанской области для получения профильного образования и освоения востребованных профессий.
В поселке Шолаккорган продолжается строительство районной больницы стоимостью 2,6 млрд тенге. На сегодняшний день на ее строительство направлено 1,5 млрд тенге, а дополнительное финансирование планируется выделить в начале 2027 года. Кроме того, предусмотрено около 423 млн тенге на строительство 16-квартирного дома для жителей района.
В Кызылординской области объем финансирования на социальные проекты составляет около 3 млрд тенге. В рамках меморандума о сотрудничестве с акиматом области реализуются три проекта общей стоимостью более 2,1 млрд тенге. Они предусматривают строительство сельского клуба в селе Акжол Жанакорганского района, поликлиники в поселке Жанакорган и спортивного комплекса в селе Байтерек Шиелийского района.
Также в регионе ведется реконструкция подъездной автодороги к селу Кейден Жанакорганского района. Общий объем финансирования составляет 886 млн тенге, из которых около 630 млн тенге уже направлено на реализацию проекта.
В Акмолинской области около 1,2 млрд тенге выделено на благоустройство и обновление городской и общественной инфраструктуры. Работы охватывают городской парк и территории 27 жилых домов, ремонт дорог, обустройство детских площадок, обновление мемориального комплекса и фасада районного Дома культуры.
Помимо крупных региональных проектов, дочерние и зависимые организации "Казатомпрома" поддерживают локальные социальные инициативы. С начала года на эти цели направлено более 470 млн тенге. В частности, финансируются ремонт образовательных учреждений и работы по обновлению дорожной инфраструктуры.
Таким образом, социальные проекты "Казатомпрома" охватывают несколько регионов страны и различные сферы – от образования и здравоохранения до жилищной и дорожной инфраструктуры. Поддержка таких инициатив позволяет учитывать потребности местного населения, создавать дополнительные возможности для жителей и последовательно развивать социальную инфраструктуру регионов присутствия.