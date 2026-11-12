"Казатомпром" инвестирует более 13 млрд тенге на социальные проекты в регионах Казахстана

В числе стратегических задач страны особое место занимает повышение благосостояния населения и обеспечение устойчивого развития регионов, сообщает Zakon.kz.

Это предполагает последовательную работу по повышению доступности качественного образования и медицинской помощи, развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни людей.

В рамках реализации поручений главы государства АО "НАК "Казатомпром" совместно с дочерними и зависимыми организациями вносит вклад в решение этих задач. С начала 2026 года на социальные проекты в регионах направлено более 13 млрд тенге.

Фото: АО "НАК "Казатомпром"

В Туркестанской области на реализацию инициатив в сфере образования, здравоохранения и жилищного обеспечения предусмотрено более 10 млрд тенге. В частности, 7 млрд тенге выделяется на строительство новых корпусов международного казахско-корейского IT-университета Woosong University Kazakhstan.

В условиях активного внедрения цифровых технологий и растущего спроса на квалифицированные кадры особую актуальность приобретает подготовка специалистов в сфере информационных технологий. Это позволит расширить возможности молодежи Туркестанской области для получения профильного образования и освоения востребованных профессий.

В поселке Шолаккорган продолжается строительство районной больницы стоимостью 2,6 млрд тенге. На сегодняшний день на ее строительство направлено 1,5 млрд тенге, а дополнительное финансирование планируется выделить в начале 2027 года. Кроме того, предусмотрено около 423 млн тенге на строительство 16-квартирного дома для жителей района.