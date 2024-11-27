Социально важные проекты реализуют в Акмолинской области

В Акмолинской области комплексно решаются вопросы по созданию новых рабочих мест, улучшению социальной поддержки, модернизации инфраструктуры и развитию сельских территорий. Меры направлены на повышение благосостояния жителей и обеспечение устойчивого развития региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций, рассказала заместитель акима Акмолинской области Алтынау Амренова.

В области наблюдается значительный прогресс в борьбе с безработицей: на данный момент в рамках региональной карты занятости создано более 30 тыс. новых рабочих мест, из которых подавляющее большинство – постоянные. Уровень занятости в регионе составляет 87%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда. Тем не менее, ощущается дефицит специалистов, особенно востребованы охранники, водители, трактористы, учителя, медицинские работники и другие профессионалы.

"С начала года в области внедряется цифровая карта семьи, которая помогает эффективно анализировать нужды жителей. На 25 ноября программа содержит данные о 770 тыс. человек, объединенных в 271 тыс. семей. Благодаря этому инструменту удалось снизить количество кризисных семей на 7,9%. Карта позволяет видеть уровень социальной помощи, получаемой каждым членом семьи, и анализировать изменения в благосостоянии", – рассказала Алтынай Амренова.

Развитие образования и всесторонняя поддержка подрастающего поколения – приоритетные направления для Акмолинской области. 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В регионе уже пересматриваются образовательные гранты с акцентом на подготовку кадров для сельского хозяйства и рабочих специальностей. Также реализуется трехлетний план ремонта школ. До конца года в школах области откроются еще семь инклюзивных кабинетов. Для 64 тыс. учащихся начальных классов и детей из малообеспеченных семей организовано бесплатное питание, что стало возможным благодаря модернизации школьных столовых.

Особое внимание также уделяется медицинской инфраструктуре и доступности услуг.

В рамках национального проекта для сельских жителей в области строятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи. Эти учреждения будут обслуживать более 43 тыс. человек, первый фельдшерско-акушерский пункт уже начал работу. Также медицинские организации региона обновили автопарк, получив 50 современных машин скорой помощи.

"С июля 2023 года введена обязательная маркировка лекарств для борьбы с подделками. Кроме того, благодаря проекту "Социальный кошелек" жители региона активно получают лекарства по электронным рецептам. На сегодняшний день система обязательного медицинского страхования охватывает 83% акмолинцев", – дополнила Алтынай Байкадамовна.

Кроме прочего, в регионе делается значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для активного отдыха жителей. В 2023 году в Есиле и Косшы открылись современные физкультурно-оздоровительные комплексы. В рамках программы "Ауыл – ел бесігі" завершается строительство спортивных объектов в нескольких селах, включая Родину и Бозайгыр. В Щучинске строится Дворец спорта, а в Целиноградском районе возводится уникальный спортивный объект при поддержке крупных фондов.

Таким образом, Акмолинская область продолжает успешно реализовывать амбициозные проекты, направленные на повышение качества жизни населения, развитие сельских территорий и укрепление социального капитала.