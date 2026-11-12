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Общество

Не бойтесь сообщать: в МВД обратились к казахстанцам с важным призывом

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 16:32 Фото: pexels
В Министерстве внутренних дел (МВД) 12 ноября 2026 года подвели итоги акции "Мы рядом. Спросите нас", прошедшей 5-6 ноября, и обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В течение двух дней сотрудники полиции находились на прямой связи с людьми через социальную сеть Threads и другие каналы коммуникации. К акции также подключились представители государственных органов и организаций, оказывающих правовую, психологическую и социальную поддержку.

За это время поступило 423 обращения. По 70 обращениям потребовалось незамедлительное реагирование.

Всего казахстанцам оказали 627 видов помощи, организовано 1 133 выезда полиции по адресам.

В МВД отмечают, что поступавшие вопросы касались разных жизненных ситуаций. По каждому обращению обеспечивалось рассмотрение, предоставлялись необходимые разъяснения, а там, где требовалось, принимались конкретные меры реагирования и подключались профильные службы.

"Хотим подчеркнуть: профилактика семейно-бытового насилия – это не только задача полиции. Здесь важна позиция каждого из нас. Не нужно оставаться равнодушными, если вы слышите крики за стеной, знаете о проблемах в соседской семье или видите, что кому-то нужна помощь. Не бойтесь сообщать о таких фактах. Не оставайтесь в стороне. Даже если вы не уверены, является ли ситуация правонарушением, сообщите нам – мы разберемся и поможем определить дальнейшие действия. Акция показала востребованность открытого и доступного формата взаимодействия. Социальные сети стали не только площадкой для получения консультаций, но и реальным каналом выявления проблемных ситуаций и оказания адресной помощи. Мы открыты для обращений и готовы к диалогу. Наша задача – не просто принять сообщение, а услышать человека и помочь ему. Мы рядом. Спросите нас", – отметила начальник управления комитета административной полиции МВД Акмарал Серикбаева.

О том, как через соцсети и другие каналы связи обратиться в полицию, Zakon.kz рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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