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Общество

Спровоцировал аварийную ситуацию: в Астане у водителя забрали автомобиль

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 08:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 23-летний водитель автомобиля Hyundai привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на улице Калдаякова, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, астанчанин при перестроении из правой полосы в левую не соблюдал правила маневрирования, создав помехи другим водителям и аварийную ситуацию.

"Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, а также создание аварийной обстановки, вынуждающей других участников дорожного движения резко изменять скорость или направление движения", – сообщили 14 ноября 2026 года в Департаменте полиции Астаны.

Кроме того, автомобиль нарушителя водворили на специализированную штрафную стоянку.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, перед перестроением убеждаться в безопасности маневра и не создавать помехи другим участникам движения.

А в Мангистауской области на специальную штрафстоянку отправили четырех верблюдов.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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