Спровоцировал аварийную ситуацию: в Астане у водителя забрали автомобиль

В Астане 23-летний водитель автомобиля Hyundai привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на улице Калдаякова, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, астанчанин при перестроении из правой полосы в левую не соблюдал правила маневрирования, создав помехи другим водителям и аварийную ситуацию.

"Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, а также создание аварийной обстановки, вынуждающей других участников дорожного движения резко изменять скорость или направление движения", – сообщили 14 ноября 2026 года в Департаменте полиции Астаны.

Кроме того, автомобиль нарушителя водворили на специализированную штрафную стоянку.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, перед перестроением убеждаться в безопасности маневра и не создавать помехи другим участникам движения.

А в Мангистауской области на специальную штрафстоянку отправили четырех верблюдов.

