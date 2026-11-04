Устроили массовый коллапс на дороге: сразу четверо водителей отправились за решетку в Астане

В Астане четверых водителей арестовали за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 4 ноября 2026 года показали видео, на котором несколько автомобилей намеренно тормозят общее движение на дороге.

"Установлено, что водители четырех автомобилей марок Mercedes-Benz и Toyota, двигаясь по проспекту Республики, умышленно создавали препятствия другим участникам дорожного движения, ограничивая движение транспортных средств, тем самым проявляя явное неуважение к обществу и общепринятым нормам поведения. За совершение указанных действий к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечены 25-летний житель Караганды, а также жители столицы – 35, 29 и 19 лет", - рассказали в полиции.

Все четверо арестованы на 5 суток.

Также за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены в общей сложности семь водителей. Четыре автомобиля водворены на коммунальную стоянку.

На 10 суток ранее арестовали астанчанина, который ездил по городу на исписанной оскорблениями машине.