Четырех верблюдов "задержали" в Мангистауской области: что произошло

В селе Кызылсай Мангистауской области во время рейда четырех верблюдов отправили на специальную штрафстоянку, пока власти устанавливают их владельцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, 12 ноября 2026 года в селе прошел очередной рейд по выявлению бесхозно пасущегося домашнего скота. Во время проверки несколько животных обнаружили в общественных местах.

"Животных поместили в специальный загон для временного содержания. В настоящее время проводится работа по выявлению владельца скота", – говорится в сообщении сельского акиматам.

В акимате заявили, что после установления владельца в отношении него примут соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

В Мангистауской области на 63-м году жизни скончался бывший заместитель акима региона Ракимбек Амиржанов. О кончине государственного и общественного деятеля стало известно 11 ноября 2026 года.

