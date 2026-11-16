Как Алматы готовится к снегопаду и гололеду

В Алматы городские службы готовы к снегопаду и работают в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 ноября 2026 года, заявили в пресс-службе акимата города:

"В Алматы коммунальные службы продолжают уборку улично-дорожной сети и принимают меры по предупреждению гололеда. Особое внимание уделяется состоянию проезжей части и тротуаров, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Ежедневно на улицах города задействованы 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Для оперативного реагирования на осадки подготовлены 612 единиц техники и 590 дорожных рабочих. Также в готовности находятся 200 комбинированных дорожных машин".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По прогнозу "Казгидромета", 16 ноября днем осадков не ожидается, температура воздуха составит +2…+4°C.

"Городские службы продолжают мониторинг погодной обстановки и принимают необходимые меры для безопасности жителей". Пресс-служба акимата Алматы

Подробнее о погоде в Алматы на 16, 17 и 18 ноября 2026 года можете узнать здесь.