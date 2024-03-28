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В Алматы все коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за дождя

В Алматы все коммунальные службы работают в усиленном режиме, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 19:23 Фото: акимат Алматы
Все коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме в связи с выпадением высокоинтенсивного ливня, сообщает Zakon.kz.

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры отметили, что вечером 28 марта начался кратковременный высокоинтенсивный ливень, ожидается выпадение до 20 мм осадков, что составляет 28% от среднемесячной нормы в марте (72 мм).

"Для обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям в ночную смену организован выход 49 оперативных дежурных мобильных бригад, из которых 33 бригады коммунального предприятия "Алматы Тазалык". Дежурные бригады заблаговременно выведены на места дислокаций участков, наиболее подверженных заторам и затоплениям. Все факты падения деревьев будут оперативно устранены", – сообщили в управлении.


В Алматы все коммунальные службы работают в усиленном режиме, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 19:23

Фото: акимат Алматы

Всего на дежурстве находится 344 единиц спецтехники, 21 мотопомпа и 163 дорожных рабочих. Заготовлено 2300 мешков с песком.

В связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи.

Кроме того, в управлении просят горожан во избежание подтоплений не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в What’s app +7 706 689 8898.

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Ранее сообщалось, что на Алматы обрушился шквальный ветер, затем начался ливневый дождь и гроза.

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