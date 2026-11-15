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События

Снег и гололед в Астане, потепление на юге: прогноз на пять дней в мегаполисах РК

погода, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 09:12 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
В ближайшие пять дней погода в Астане, Алматы и Шымкенте будет заметно различаться. В столице ожидаются снег, гололед и туман, тогда как в Алматы и Шымкенте температура постепенно повысится. По прогнозу, днем воздух прогреется до +18°C, сообщает Zakon.kz.

Астана

16 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем 0...+2°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

17 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем +1...+3°C. Ветер 5-10 метров в секунду.

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем +1...+3°C. Ветер 5-10 метров в секунду.

19 ноября: переменная облачность, ночью снег, гололед и туман, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем 0...+2°C. Ветер 5-10 метров в секунду.

20 ноября: переменная облачность, ночью снег, гололед и туман, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем 0...+2°C. Ветер 5-10 метров в секунду.

Алматы

16 ноября: облачно, ночью временами снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем +2...+4°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

17 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем +5...+7°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

18 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +8...+10°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

19 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +10...+12°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

20 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +10...+12°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

Шымкент

16 ноября: переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днем +12...+14°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

17 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +13...+15°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

18 ноября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +14...+16°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

19 ноября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +14...+16°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

20 ноября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +16...+18°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 09:12
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Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 15 ноября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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