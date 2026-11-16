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Общество

Рейды по домам, дополнительные топливные баки и наркограффити: МВД обратилось к казахстанцам

Казахстан, полиция, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:20 Фото: polisia.kz (сгенерировано с помощью ИИ)
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 16 ноября 2026 года отчитались о работе по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в рамках принципа "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Безопасный дом

С 5 октября по 5 ноября по всей республике проводилось оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасный дом". В ходе мероприятия полицейские проверили более 576 тыс. жилых и других объектов. Особое внимание уделили арендованным квартирам, дачным домам, неблагополучным семьям и лицам, состоящим на профилактическом учете.

Пресечено около 42 тыс. нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлечены почти 9 тыс. иностранцев. Также в полицию доставлены более 3,5 тыс. человек без определенного места жительства.

Полицейские активно работали с населением. Проведено более 12 тыс. встреч с жителями, распространено почти 398 тыс. профилактических памяток. От граждан поступило более 4,5 тыс. предложений и обращений, по которым приняты меры.

Также проверено более 100 тыс. владельцев оружия. Пресечено свыше 1,5 тыс. нарушений, изъято 195 единиц незарегистрированного оружия. В области Жетысу мужчине, злоупотреблявшему алкоголем, полицейские помогли пройти лечение и изменить образ жизни. Сейчас он работает, а его мать поблагодарила участкового инспектора за помощь. В области Абай выявлены семьи, где родители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Детей поместили в центр адаптации, а в отношении родителей приняли меры.

Борьба с незаконным вывозом топлива

"Еще одно важное направление работы МВД – пресечение незаконного вывоза топлива за пределы страны. Вблизи 48 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу выставлены круглосуточные посты полиции. С начала года по республике пресечено 595 фактов незаконной установки дополнительных топливных баков общим объемом 159,5 тонны".Пресс-служба МВД РК

Наибольшее количество нарушений выявлено в трех регионах РК:

  • Жамбылской области – 386,
  • Туркестанской области – 119,
  • Костанайской области – 80.
"Водители привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 590 КоАП РК с наложением штрафа. Автомобили демонтированы и возвращены владельцам".Пресс-служба МВД РК

Таза Қазақстан

Вместе с тем борьба с вандализмом и незаконными граффити остается одним из актуальных направлений работы ведомства.

С 1 сентября удалено более 26 тыс. незаконных надписей. Более 8 тыс. человек привлечены к административной ответственности. За вандализм и наркограффити начато 7 досудебных расследований. Проводится и профилактическая работа: организовано свыше 43 тыс. бесед с гражданами, распространено более 59 тыс. информационных брошюр.

Министерством также проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения окружающей среды.

С начала года проведено свыше 47 тыс. рейдов, выявлено 1724 стихийные свалки и пресечено более 351 тыс. административных правонарушений. В результате принятых мер ликвидировано 1435 несанкционированных свалок.

"Полиция продолжит работу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Соблюдайте закон и порядок, берегите себя и своих близких!" – отметили в МВД, обращаясь к казахстанцам.

15 ноября 2026 года сообщалось, что в Казахстане мошенники предлагают подросткам и молодежи легкий заработок, который может обернуться серьезными проблемами с законом. В МВД объяснили, как работает эта схема и чем она опасна.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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