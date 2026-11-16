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Право

Казахстан ввел запрет на ввоз яиц куриных

Куриные яйца, яйцо, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:20 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 12 ноября 2026 года ввел запрет на ввоз яиц кур на территорию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет на ввоз яиц кур свежих всеми видами транспорта сроком на два месяца на территорию Республики Казахстан, в том числе из государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением:

  • транзита яиц кур свежих через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию республики.
  • яиц кур свежих, помещенных под таможенную процедуру экспорта, в стране экспорта до вступления в силу настоящего приказа и фактический ввоз которых на территорию РК в соответствии с таможенными процедурами;
  • яиц кур свежих, фактически ввезенных на территорию РК до вступления в силу данного приказа при предоставлении сопроводительной накладной на товар, подтверждающего прибытие на территорию Казахстана.

Приказ вводится в действие с 13 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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