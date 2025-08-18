#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
События

В Казахстане задержаны 12 лидеров ОПГ – МВД

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:04 Фото: pexels
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 18 августа 2025 года, отчитались о проделанной за семь месяцев работе по принципу "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

По данным и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияра Мейрхана, за семь месяцев текущего года выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

"Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидированы три транснациональные преступные группы. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников", – заявил он.

Один из ярких примеров: в рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске с 2024 года, организатор нескольких нарколабораторий по производству синтетических наркотиков на территории нашей страны.

"В текущем году не допущено в оборот свыше 11 тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в три раза и составил более одной тонны. Выявлено 322 факта культивирования наркосодержащих растений и 76 фактов контрабанды наркотических средств".Данияр Мейрхан

Благодаря новым цифровым решениям, как отметил спикер, в три раза больше заблокировано наркосайтов. Их количество превысило 20 тыс. Также заблокировано 38 тыс. карт-счетов с подозрительными операциями на сумму 2,5 млрд тенге.

"Пресечено 102 нарколаборатории, из них 11 – по производству синтетики и 91 фитолаборатория. Наркобизнесу нанесен ущерб на сумму более 110 млн долларов США. Работа в данном направлении продолжается", – заключил Данияр Мейрхан.

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что уголовные дела по наркопреступлениям на сумму свыше 9 млрд тенге расследуют в пяти регионах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Астанчанам рассказали о прогрессе в строительстве LRT
События
09:16, Сегодня
Астанчанам рассказали о прогрессе в строительстве LRT
Шквал и дожди: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
События
20:34, 17 августа 2025
Шквал и дожди: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: