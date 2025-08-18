В Казахстане задержаны 12 лидеров ОПГ – МВД

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 18 августа 2025 года, отчитались о проделанной за семь месяцев работе по принципу "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

По данным и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияра Мейрхана, за семь месяцев текущего года выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

"Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидированы три транснациональные преступные группы. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников", – заявил он.

Один из ярких примеров: в рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске с 2024 года, организатор нескольких нарколабораторий по производству синтетических наркотиков на территории нашей страны.

"В текущем году не допущено в оборот свыше 11 тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в три раза и составил более одной тонны. Выявлено 322 факта культивирования наркосодержащих растений и 76 фактов контрабанды наркотических средств". Данияр Мейрхан

Благодаря новым цифровым решениям, как отметил спикер, в три раза больше заблокировано наркосайтов. Их количество превысило 20 тыс. Также заблокировано 38 тыс. карт-счетов с подозрительными операциями на сумму 2,5 млрд тенге.

"Пресечено 102 нарколаборатории, из них 11 – по производству синтетики и 91 фитолаборатория. Наркобизнесу нанесен ущерб на сумму более 110 млн долларов США. Работа в данном направлении продолжается", – заключил Данияр Мейрхан.

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что уголовные дела по наркопреступлениям на сумму свыше 9 млрд тенге расследуют в пяти регионах Казахстана.