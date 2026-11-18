В Костанайской области пьяного водителя грузовика лишили прав на семь лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Алау", 52-летнего пьяного водителя грузовика полицейские задержали в Камыстинском районе.

Нарушение выявили во время патрулирования республиканской трассы.

"Полицейские заметили, что грузовик вилял из стороны в сторону, совершал опасные маневры и выезжал на встречную полосу", – говорится в информации.

Суд назначил водителю 15 суток административного ареста и лишил его права управления транспортными средствами на семь лет.

В Туркестанской области сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения выявили водителя, нарушившего правила дорожного движения. По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции заметили автомобиль, номерной знак которого был закрыт подарочной лентой, а также оборудованный устройством для подачи световых сигналов (стробоскопом).