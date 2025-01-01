Водителя спасли в новогоднюю ночь в Костанайской области
Фото: pixabay
В сложных погодных условиях в новогоднюю ночь остался водитель в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что в 10 км от села Карасу одноименного района Костанайской области легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. 30-летний мужчина был вынужден обратиться за помощью к спасателям.
"Несмотря на сложные погодные условия, спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался", – сообщили в пресс-службе министерства.
Спасатели рекомендуют учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
Ранее в Байганинском районе спасатели Актюбинской области помогли двум путникам.
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