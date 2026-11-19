Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о ходе благоустройства столицы, сообщает Zakon.kz.

Женис Касымбек заявил, что акимат ежедневно проводит масштабные работы по благоустройству города. К примеру, в текущем году в городе благоустроили более 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары, аллеи). При благоустройстве особое внимание уделили озеленению, развитию пешеходных маршрутов, формированию современной городской среды.

Один из крупных объектов города – аллея "Мыңжылдық". Благоустроили новый сквер за Казахским музыкально-драматическим театром имени К. Куанышбаева, привокзальную территорию Нұрлы жол. Главная идея проекта – сформировать единый линейный парк протяженностью около 4 км. На всем протяжении аллеи будут чередоваться разные сценарии: прогулочные зоны, сады, водные элементы, вело- и пешеходные маршруты. Большой акцент сделали на озеленении. Женис Касымбек

Среди значимых проектов этого года – реализация второй очереди проекта GreenLine. Протяженность линейного парка – 2,3 км. Вдоль маршрута есть каскадный водопад, пруды, детские игровые площадки, прогулочные маршруты и различные зоны для отдыха.

Особое внимание уделяем правому берегу – исторически сложившейся части Астаны, с которой во многом начиналось развитие города. Для нас важно не просто обновить отдельные улицы, а сохранить их характер и одновременно дать этой части столицы современное дыхание. Также мы последовательно формируем вдоль реки Есиль единую систему общественных и рекреационных пространств, благоустроили территорию возле цирка. Женис Касымбек

Следующий проект – создание экопарка на малом Талдыколе. В 2026 году в столице приступили к его реализации. В экопарке планируется сохранение природного ландшафта, естественное озеленение, прогулочные маршруты и набережные.

Также продолжим развивать территорию в районе Триатлон-парка. Здесь планируем дальнейшее благоустройство набережной, строительство нового пешеходного моста, который свяжет два берега и станет самостоятельным архитектурным объектом. Женис Касымбек

По словам акима, главная задача – не просто создавать отдельные парки и скверы, а формировать единую систему качественных общественных пространств, связанных между собой удобными пешеходными маршрутами и доступными жителям разных районов города.