Большая часть территории Казахстана в предстоящую пятницу окажется во власти непогоды. Об этом говорится в прогнозе на 20 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, погода без осадков под влиянием отрога антициклона прогнозируется лишь на севере и востоке страны.

"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега... По республике ожидаются туманы, на северо-западе, севере – гололед, на западе, юге, в центре – усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, как следует из прогноза, в трех регионах РК ожидается высокая пожарная опасность:

на юго-западе, северо-востоке Кызылординской области,

на севере Алматинской области,

на юго-востоке области Жетысу.

Ранее синоптики рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погодных сюрпризах на 20, 21 и 22 ноября 2026 года. Подробнее – здесь.