Непогода накроет почти весь Казахстан – прогноз на 20 ноября 2026 года
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Большая часть территории Казахстана в предстоящую пятницу окажется во власти непогоды. Об этом говорится в прогнозе на 20 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, погода без осадков под влиянием отрога антициклона прогнозируется лишь на севере и востоке страны.
"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега... По республике ожидаются туманы, на северо-западе, севере – гололед, на западе, юге, в центре – усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, как следует из прогноза, в трех регионах РК ожидается высокая пожарная опасность:
- на юго-западе, северо-востоке Кызылординской области,
- на севере Алматинской области,
- на юго-востоке области Жетысу.
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