Непогода охватит почти весь Казахстан 13 ноября
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на пятницу, 13 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана.
"По республике также ожидаются туман, гололед, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Вместе с тем на юго-западе, севере Кызылординской, на севере, востоке Алматинской, на юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
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