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Общество

Непогода охватит почти весь Казахстан 13 ноября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:46 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на пятницу, 13 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана.

"По республике также ожидаются туман, гололед, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем на юго-западе, севере Кызылординской, на севере, востоке Алматинской, на юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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