Непогода охватит почти весь Казахстан 13 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде на пятницу, 13 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана.

"По республике также ожидаются туман, гололед, усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем на юго-западе, севере Кызылординской, на севере, востоке Алматинской, на юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты подвели итоги октября 2026 года по стране. Прочитать о жаре до +31°С и порывах ветра до 41,5 м/с можно по этой ссылке.