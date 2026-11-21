Сразу в нескольких городах Казахстана ожидается повышенное загрязнение воздуха 21 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 21 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Кокшетау, Павлодар, Астана, Алматы, Жезказган, Темиртау, Караганда, Балхаш, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Семей, ночью в Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет часть Казахстана.