В ряде регионов Казахстана на 21 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидаются туман и гололед.

В области Абай ночью и утром на севере и юге ожидаются туман и гололед. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области на юге, севере и в центре ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на юге, западе и в центре порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ветер юго-восточный, на востоке порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области днем на западе и севере ожидаются дождь, снег и гололед, ночью и утром на севере, востоке и юге – туман и гололед. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, западный с порывами 15-20 м/с, днем на западе временами 23 м/с. В Уральске ночью и утром туман, ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на севере ожидаются туман и гололед.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

В области Улытау на западе, севере и востоке ожидаются туман и гололед. В Жезказгане временами ожидается туман.

В Карагандинской области на западе, севере и юге ожидаются туман и гололед. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются туман и гололед. В Петропавловске ожидаются туман и гололед.

В Павлодарской области на западе, севере и в центре ожидаются туман и гололед. В Павлодаре ожидаются туман и гололед.

В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах ожидаются дождь, гроза и туман. Ветер южный на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем дождь и гроза, ветер южный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром на севере, юге и в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный ночью в горных районах, днем на юго-западе и в горных районах 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Акмолинской области временами ожидаются туман и гололед. В Кокшетау ожидается туман.

Ранее синоптики предупредили, что в Казахстане в предстоящие выходные и понедельник, 21, 22 и 23 ноября 2026 года, ожидается неустойчивая погода – осадки, гололед, усиление ветра и туман. О том, какой будет погода в эти три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.