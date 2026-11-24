В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана гражданам разъясняли, как пользоваться сервисом "Калькулятор оценки благосостояния" в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Сервис, как напомнили в ведомстве, помогает получателям пособий предварительно узнать, к какому уровню благополучия может относиться их семья.

"Расчет носит только справочный характер: он основан на данных, которые человек вводит сам, и это не влияет на назначение, размер или продолжение социальных выплат. Изменения, внесенные в калькулятор, нужны только для предварительного расчета. Важно знать, как определяется состав вашей семьи. Перед тем как приступить к расчету доходов, важно понимать, как Цифровая карта семьи автоматически формирует состав семьи". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве отметили, что система объединяет граждан по двум официальным критериям из государственных баз данных:

во-первых, по родственным связям (актовым записям о браке, рождении детей или установлении опеки);

во-вторых, по совпадению адреса постоянной регистрации.

Так, несовершеннолетние дети всегда включаются в состав семьи своих родителей или законных представителей, а совершеннолетние дети учитываются вместе с родителями только в том случае, если зарегистрированы с ними по одному адресу. Если же взрослые дети живут и зарегистрированы отдельно, система рассматривает их как самостоятельную семью.

Поэтому, как подчеркнули в Минтруда, в калькуляторе необходимо указывать именно тех членов семьи, которые зарегистрированы по одному адресу с вами и ведут с вами общее хозяйство.

Важно! Правильное указание состава семьи позволяет получить более достоверный предварительный расчет уровня благополучия.

Один из частых вопросов граждан – как правильно указывать сведения о доходах при заполнении полей в калькуляторе.

"В калькуляторе учитываются доходы от заработной платы, прибыль от бизнеса, дивидендов, авторские гонорары, роялти, доходы от долей участия в проектах и так далее. При этом алименты и пособия из республиканского бюджета в расчет не берутся. Вам нужно сложить свои доходы и доходы членов семьи, которые проживают, зарегистрированы и ведут с вами общее хозяйство по одному адресу. Учитывать нужно доходы за три месяца, которые прошли перед месяцем заполнения Калькулятора. Чтобы узнать совокупный среднемесячный доход всей семьи, полученную общую сумму за три месяца нужно разделить на три. Количество человек в семье здесь учитывать не нужно – в систему вводится именно общий семейный доход за месяц, а Калькулятор автоматически разделит его на всех членов семьи". Пресс-служба МТСЗН РК

Ведомство привело в пример семью, которая проживает в Алматы:

Супруга работает в частной компании заместителем главного бухгалтера с официальной заработной платой 1 050 000 тенге в месяц.

Супруг работает ведущим программистом и получает 900 000 тенге.

Совокупный доход за три предыдущих месяца составит 5 850 000 тенге.

Разделив эту сумму на три, получаем 1 950 000 тенге – именно этот совокупный среднемесячный доход семьи и нужно указать в соответствующем поле Калькулятора.

"Еще раз обращаем внимание! Делить его на количество зарегистрированных по одному адресу членов семьи не требуется – система выполнит этот расчет автоматически. При этом если у данной семьи в собственности есть несколько объектов недвижимости (например, две квартиры и небольшой по площади коммерческий объект), то учитывать и прибавлять их стоимость к доходу при заполнении калькулятора также не нужно. В поле дохода указываются только официальные доходы, перечисленные выше". Пресс-служба МТСЗН РК

Фото: gov.kz (сгенерировано с помощью ИИ)

Также в Минтруда отметили, что сведения об имуществе, зарегистрированном на казахстанцев, калькулятор получит из государственных баз данных автоматически.

"Имущество других членов семьи, с которыми вы ведете общее хозяйство, нужно внести вручную. Например, если автомобиль зарегистрирован на жене, а дом на муже и расчет проводит супруга, дом нужно добавить самостоятельно". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, ведомство обратилось к казахстанцам с важным предупреждением.

"Министерство в очередной раз призывает граждан быть бдительными и использовать только официальные ресурсы. Настоящий калькулятор определения получателя социальной помощи доступен строго внутри официального мобильного приложения eGov Mobile. В мессенджерах или по различным SMS-ссылкам на сторонних сайтах – это фейковые калькуляторы. В этой связи убедительно просим не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать третьим лицам свои персональные данные, коды из SMS и ЭЦП". Пресс-служба МТСЗН РК

Фото: gov.kz (сгенерировано с помощью ИИ)

Калькулятор категорий благосостояния населения в Казахстане запустили 16 октября 2026 года. О том, что делать гражданам в случае ошибки калькулятора, можете узнать здесь.