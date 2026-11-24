Алматы занял 12-е место среди 194 городов мира по уровню развития цифровых услуг, поднявшись на 15 позиций по сравнению с 2024 годом. Такие данные представлены в исследовании Организации Объединенных Наций UN E-Government Survey 2026, сообщает Zakon.kz.

За два года Алматы улучшил свой результат с 27-го до 12-го места. Значение индекса местных онлайн-услуг (Local Online Services Index — LOSI) выросло с 0,8021 до 0,9604 балла из 1 возможного. По этому показателю Алматы разделил 12-е место с Копенгагеном, Лондоном, Токио, Шанхаем и рядом других городов мира.

Исследование ООН оценивает доступность и удобство электронных услуг для жителей городов. Эксперты анализируют работу официальных интернет-порталов, возможность получения услуг онлайн, доступ к городской информации, механизмы обратной связи и участие граждан в управлении городом. Оценка охватывает шесть основных направлений.

Развитие цифровой инфраструктуры повышает удобство городской среды не только для жителей, но и для туристов. Доступ к актуальной информации, электронным сервисам и цифровым инструментам позволяет гостям города легче ориентироваться, планировать поездки и пользоваться городской инфраструктурой.

Ранее достижения Алматы в сфере внедрения инноваций и развития городской среды получили международное признание. В октябре 2025 года на Global Tourism Forum в Брюсселе город был удостоен специальной награды Special Recognition for Tourism Innovation and Urban Transformation – за инновации в туризме и преобразование городской среды. Награда отмечает работу по развитию современной городской инфраструктуры и повышению качества туристического опыта. Пресс-служба акимата Алматы

Улучшение позиций в рейтинге ООН и признание на международных площадках отражают последовательную работу Алматы по развитию цифровых услуг, городской инфраструктуры и созданию комфортных условий для жителей и гостей города.