Депутаты всех фракций Курултая выступили с обращением к казахстанцам в преддверии 35-летия Независимости, сообщает Zakon.kz.

Они подвели итоги последних семи лет, назвали задачи на будущее и призвали поддержать инициативу президента "Строительство и еще раз строительство!". Обращение на пленарном заседании зачитал депутат Дихан Камзабекулы.

По словам депутатов, с декабря 1991 года по декабрь 2026 года Казахстан добился значительных результатов, а за последние семь лет в стране произошли коренные перемены. Принципы справедливости, закона и порядка, как отмечается в обращении, утверждаются во всех сферах.

"В начале года президент подчеркнул значимость этой исторической даты, отметив, что она знаменует переход к новому этапу развития страны. Мы должны сообща и неустанно трудиться ради нашего настоящего и будущего. Необходимо, чтобы 35-летие Независимости стало ответственным этапом, на котором мы определим дальнейшие перспективы развития и конкретные цели", – говорится в обращении.

Депутаты привели экономические показатели. За семь лет ВВП Казахстана вырос примерно в 2,5 раза и достиг 398 млрд долларов, это самый высокий показатель в Центральной Азии. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда выросли на 44% и приблизились к 130 млрд долларов. В стране запустили 625 новых промышленных предприятий, производство сельхозпродукции выросло на 24%. 90% государственных услуг сейчас оказывают в электронном формате.

Незаконно выведенный за рубеж капитал возвращают в страну и направляют на нужды людей. Более 1 трлн тенге из возвращенных активов пойдет на социальные проекты.

"Справедливость в социальной сфере проявляется в том, что уже три года инвестиционный доход Национального фонда поровну распределяется каждому ребенку. Сейчас на счета более 7 млн детей зачислена сумма, эквивалентная 2,5 млрд долларов США. В справедливом государстве особое внимание уделяется развитию отечественной науки и культуры. За последние семь лет финансирование науки выросло в 3,6 раза и достигло 261,5 млрд тенге. За семь лет построено более 1 300 новых школ, 1 483 детских сада, 1 259 медицинских учреждений, 536 объектов спорта и культуры", – зачитал Дихан Камзабекулы.

В обращении отмечается, что в этом году конституционная реформа и обновление политической системы совпали с 35-летием Независимости. По мнению депутатов, чтобы закрепить достижения страны, важно обновлять общественное сознание, а 35-летие Независимости нужно превратить в новый этап развития.

Депутаты привели слова главы государства на форуме работников сельского хозяйства. Президент тогда отметил, что ряд вопросов, в том числе связанных с защитой суверенитета и независимости государства, до сих пор окончательно не решен.

В связи с этим депутаты призвали казахстанцев вместе участвовать в проекте "Народная стройка", о котором президент объявил в Послании.





"Именно сегодня нам необходимо сплотиться, объединиться как нация и конкретными делами поддержать народную инициативу президента "Строительство и еще раз строительство!". Это почетная обязанность каждого из нас. Этот масштабный проект можно назвать одной из значимых инициатив, приуроченных к 35-летию Независимости", – говорится в обращении.

В рамках проекта планируется построить сотни социальных объектов и тысячи объектов инфраструктуры в селах.

Депутаты выразили надежду, что реализация инициативы станет примером для будущих поколений, и пожелали казахстанцам единства и благополучия.