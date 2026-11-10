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Общество

Историческая стройка на благо всего общества – президент подчеркнул значение проекта "Народная стройка"

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:53 Фото: pixabay
Сегодня перед нашей страной стоят важные задачи – всем нам предстоит сообща реализовать программу "Народная стройка". Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что 2027 год станет Годом всенародного масштабного строительства.

"Казахстан превратится в одну большую строительную площадку. Во всех регионах страны будут возводиться различные социальные объекты – детские сады, школы, библиотеки, больницы, поликлиники, реабилитационные центры, спортивная инфраструктура и другие учреждения, предприятия, дороги, вокзалы и аэропорты".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что в регионах будут созданы тысячи рабочих мест, а перед отечественными предпринимателями откроются широкие возможности.

"В суверенной истории Казахстана еще не было столь масштабного проекта. "Народная стройка" – это объединяющий всех нас проект широкого содержания и глубокого смысла. Мы не просто будем возводить объекты, служащие на благо страны, но и преобразим облик всего государства, придадим импульс обновлению национального самосознания. Но самое важное – это то, что мы оставим будущим поколениям не концепции и планы, не деньги, вложенные в обесценивающиеся со временем иностранные ценные бумаги, а реальные социальные объекты, которые будут служить людям".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, строительство – это стремление к созиданию и новаторству.

"Поэтому девиз "Строить, еще раз строить!" должен стать незыблемым принципом и общенациональным лозунгом Казахстана, вставшего на путь обновления. "Народная стройка" объединит наших соотечественников вокруг единой цели и общих интересов, станет двигателем на пути к подлинному подъему и процветанию всей страны".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства напомнил, что контролировать эффективность и целевое использование 6,5 трлн тенге, которые в течение ближайших трех лет выделят из Нацфонда на реализацию программы "Народная стройка", будет специальная комиссия. Президент назвал главное требование к членам этой комиссии.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:53
"Это не просто кратковременная кампания": президент Казахстана сделал заявление о проекте "Народная стройка"

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что контент на казахском языке должен охватывать как можно более широкий круг тем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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