Историческая стройка на благо всего общества – президент подчеркнул значение проекта "Народная стройка"
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Сегодня перед нашей страной стоят важные задачи – всем нам предстоит сообща реализовать программу "Народная стройка". Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", сообщает Zakon.kz.
Президент подчеркнул, что 2027 год станет Годом всенародного масштабного строительства.
"Казахстан превратится в одну большую строительную площадку. Во всех регионах страны будут возводиться различные социальные объекты – детские сады, школы, библиотеки, больницы, поликлиники, реабилитационные центры, спортивная инфраструктура и другие учреждения, предприятия, дороги, вокзалы и аэропорты".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что в регионах будут созданы тысячи рабочих мест, а перед отечественными предпринимателями откроются широкие возможности.
"В суверенной истории Казахстана еще не было столь масштабного проекта. "Народная стройка" – это объединяющий всех нас проект широкого содержания и глубокого смысла. Мы не просто будем возводить объекты, служащие на благо страны, но и преобразим облик всего государства, придадим импульс обновлению национального самосознания. Но самое важное – это то, что мы оставим будущим поколениям не концепции и планы, не деньги, вложенные в обесценивающиеся со временем иностранные ценные бумаги, а реальные социальные объекты, которые будут служить людям".Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, строительство – это стремление к созиданию и новаторству.
"Поэтому девиз "Строить, еще раз строить!" должен стать незыблемым принципом и общенациональным лозунгом Казахстана, вставшего на путь обновления. "Народная стройка" объединит наших соотечественников вокруг единой цели и общих интересов, станет двигателем на пути к подлинному подъему и процветанию всей страны".Касым-Жомарт Токаев
Также глава государства напомнил, что контролировать эффективность и целевое использование 6,5 трлн тенге, которые в течение ближайших трех лет выделят из Нацфонда на реализацию программы "Народная стройка", будет специальная комиссия. Президент назвал главное требование к членам этой комиссии.
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