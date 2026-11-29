Сегодня, 29 ноября, в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00, сообщает Zakon.kz.

С самого утра горожане идут на избирательные участки, многие приходят с семьями.

Для первых избирателей подготовлены небольшие подарки, на участках организованы интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Фото: Акимат города Алматы

Для создания равных условий голосования для людей с особыми потребностями в городе задействованы 170 автомобилей инватакси и 80 сурдопереводчиков.

Фото: Акимат города Алматы

Кроме того, на 41 избирательном участке работает сервис по однодневной регистрации, который позволяет проголосовать гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства в Алматы.

Фото: Акимат города Алматы

На избирательных участках также доступны онлайн-сервисы проверки сведений о месте регистрации через портал электронного правительства. Избиратели, не обнаружившие себя в списках, могут уточнить данные о регистрации для включения в список избирателей соответствующего участка.

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