Предстоящие выборы в маслихаты станут важным этапом конституционных реформ и политической модернизации страны.

Партия "Әділет" завершила работу предвыборных штабов. На итоговом заседании под председательством Айбека Дәдебай подвели итоги агитационной кампании и определили дальнейшие задачи с учетом предложений и наказов избирателей. В заседании приняли участие депутаты Курултая, руководители региональных филиалов и партийный актив.

В своем выступлении Айбек Дәдебай отметил, что предстоящие выборы в маслихаты станут важным этапом конституционных реформ и политической модернизации страны. Особое значение президент придает расширению полномочий маслихатов, которые представляют интересы жителей и напрямую влияют на развитие регионов.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Итоги агитационной кампании представил заместитель председателя партии Асхат Оралов. На выборах в маслихаты всех уровней партия выдвинула 3817 кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"На протяжении месяца по всей стране работали 246 предвыборных штабов, объединивших 6,5 тысячи человек. За этот период наши кандидаты и партийные активисты провели более 106 тысяч агитационных мероприятий с общим охватом 5,6 млн человек. К работе были привлечены 9200 доверенных лиц, а в день голосования на избирательных участках будут работать свыше 22 тысяч наблюдателей", – сообщил Асхат Оралов.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

За месяц через общественные приемные партии от жителей поступило свыше 5 тысяч предложений и наказов.

Параллельно партия проводила встречи по разъяснению Послания президента. По всему Казахстану состоялось более 28 тысяч таких мероприятий с участием около миллиона человек. Все регионы страны посетили 32 депутата фракции "Әділет" в Курултае.

Об итогах кампании также рассказали руководители филиалов партии в Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

"За это время мы собрали более 660 обращений от жителей области. Они позволили определить наиболее актуальные вопросы и обозначить приоритеты нашей дальнейшей работы", – отметила председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Жанат Мекеева.

Подводя итоги заседания, Айбек Дәдебай подчеркнул, что работа с населением должна продолжаться и после завершения избирательной кампании.

"В ходе выборов в Курултай и маслихаты мы взяли на себя конкретные обязательства перед гражданами. Теперь главная задача – поэтапно выполнить все предвыборные обещания и добиться конкретных результатов. Ведь доверие людей – это большая ответственность. Поэтому нельзя ограничиваться рамками избирательной кампании. Необходимо и дальше укреплять связь с избирателями, доводя поднятые жителями вопросы до практических решений", – сказал председатель партии.

Айбек Дәдебай также остановился на задачах, поставленных главой государства по итогам недавней встречи. Особое внимание президент уделил эффективности принимаемых законов, контролю за их исполнением и реализации предвыборных обязательств.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

С начала сессии Курултай принял 19 законов, еще 37 законопроектов находятся на рассмотрении. Принят республиканский бюджет на 2027-2029 годы.

Кроме того, партия совместно с правительством разработала проект Дорожной карты по реализации предвыборной программы на 2026-2031 годы. В документе предусмотрены 303 конкретных мероприятия.

Теперь аналогичную работу предстоит провести в регионах. Филиалам партии необходимо совместно с акиматами обеспечить включение всех обязательств региональных предвыборных программ в программы развития регионов.

Важную роль в этой работе будет играть взаимодействие депутатов Курултая и маслихатов. Для этого при Курултае уже создан Совет по взаимодействию с маслихатами.

"Актуальные проблемы регионов должны звучать с трибуны Курултая и при необходимости находить решение на законодательном уровне. В свою очередь депутаты маслихатов должны активно участвовать в том, чтобы принятые законы и государственные инициативы эффективно работали на местах. Так мы не только укрепим связь между центром и регионами, но и выстроим систему, позволяющую превращать запросы граждан в конкретные дела", – заключил Айбек Дәдебай.

Предложения и наказы, поступившие от жителей в ходе избирательной кампании, также будут учитываться в дальнейшей законодательной работе фракции "Әділет" в Курултае.