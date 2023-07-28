Рустем Курманов покинул должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановлением Правительства РК Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.

Об уходе Рустема Курманова с должности сообщили 28 июля в пресс-службе правительства.

Рустем Курманов родился в 1981 году в СКО, окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Валиханова. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. В 2012-2013 годах занимал должность директора Департамента инвестиционной политики МСХ РК, в 2013-2015 был председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

С 2015 по 2017 год работал секретарем комитета в агропромышленном комплексе Национальной палаты предпринимателей РК. В 2017-2018 был вице-министром сельского хозяйства, в 2018-2019 годах – председателем правления холдинга "КазАгро", с марта 2019 года вновь стал замглавы МСХ РК.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев произвел назначения и увольнения судей.