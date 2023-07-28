Токаев поздравил короля Марокко с национальным праздником

Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Марокко, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 28 июля, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Мухаммеда VI с национальным праздником Марокко – Днем Трона.

"Глава государства выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении доверительных отношений между Казахстаном и Марокко и пожелал Мухаммеду VI успехов в его деятельности", – говорится в сообщении.

День Трона (30 июля) отмечают в Марокко с 1999 года. Этот праздник посвящен восшествию на престол нынешнего короля страны Мухаммеда VI.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил с национальным праздником президента Египта.