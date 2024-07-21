Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поздравил Короля Бельгии с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев, король Филипп, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 12:02 Фото: Акорда
21 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Поздравительную телеграмму опубликовала Акорда.

"Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения", – говорится в телеграмме.

Также отмечается, что президент Казахстана в своей телеграмме пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу – счастья и процветания.

Днем ранее, 20 июля, Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды.

Читайте также

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трех городах Казахстана
МЧС Кыргызстана
40 тысяч тонн гуманитарной помощи из Казахстана получили жители Кыргызстана
прогноз погоды
Грозы, шквал и сильная жара – прогноз погоды в Казахстане на 21 июля
Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт Бельгия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
прогноз погоды
Грозы, шквал и сильная жара – прогноз погоды в Казахстане на 21 июля
Футбол Рекорд Трансфера
Лучший молодой игрок Евро-2024 установил рекорд трансферного рынка
Алматы
В Алматы под слоем штукатурки обнаружили панно 60-х годов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: