Токаев поздравил Короля Бельгии с национальным праздником

21 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Поздравительную телеграмму опубликовала Акорда.

"Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения", – говорится в телеграмме.

Также отмечается, что президент Казахстана в своей телеграмме пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу – счастья и процветания.

Днем ранее, 20 июля, Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды.