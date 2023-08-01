Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Берик Манасов стал председателем Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

Берик Манасов стал председателем Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Фото: primeminister.kz
Приказом министра сельского хозяйства РК Берик Жамбулович Манасов назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

О назначении Берика Манасова 1 августа сообщили в пресс-службе правительства.

Берик Манасов родился в 1985 году в Шымкенте, окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году финансовым аналитиком в частной организации.

В 2007 году работал специалистом отдела кредитования МСБ в банке второго уровня. В 2007-2008 годах – менеджер департамента размещения инвестиций АО "Abadan Investments". В 2008-2013 годах занимал различные должности в АО "Аграрная кредитная корпорация".

В 2013-2014 годах был главным менеджером, директором департамента казначейства АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". В 2018 году работал начальником службы внутреннего контроля АО "КазАгроГарант". С мая 2022 года был директором Департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства РК.

Ранее в Минтруда назначили нового главу комитета по миграции.

Читайте также

В Казахстане более 40 антимонопольных дел находятся на рассмотрении в суде

Токаев посмертно наградил столичного учителя

Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

Никита Дробны
МСХ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления