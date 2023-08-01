Берик Манасов стал председателем Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

Приказом министра сельского хозяйства РК Берик Жамбулович Манасов назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

О назначении Берика Манасова 1 августа сообщили в пресс-службе правительства.

Берик Манасов родился в 1985 году в Шымкенте, окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году финансовым аналитиком в частной организации.

В 2007 году работал специалистом отдела кредитования МСБ в банке второго уровня. В 2007-2008 годах – менеджер департамента размещения инвестиций АО "Abadan Investments". В 2008-2013 годах занимал различные должности в АО "Аграрная кредитная корпорация".

В 2013-2014 годах был главным менеджером, директором департамента казначейства АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". В 2018 году работал начальником службы внутреннего контроля АО "КазАгроГарант". С мая 2022 года был директором Департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства РК.

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