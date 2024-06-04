Дархан Абдикаримов стал председателем Комитета госинспекции МСХ РК

Председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК стал Дархан Абдикаримов, сообщает Zakon.kz.

Он родился в 1969 году в городе Костанае.

Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова.





Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.



