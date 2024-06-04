Дархан Абдикаримов стал председателем Комитета госинспекции МСХ РК
Фото: gov.kz
Председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК стал Дархан Абдикаримов, сообщает Zakon.kz.
Он родился в 1969 году в городе Костанае.
Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова.
Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.
- С 2000 по 2005 год работал ведущим специалистом – фитосанитарным инспектором Наурзумского районного территориального управления Костанайской области МСХ РК.
- 2005 год – начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима Наурзумского района Костанайской области.
- С 2006 по 2010 годы – директор Наурзумского районного филиала государственного учреждения "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
- С 2010 по 2014 год – руководитель отдела государственной инспекции защиты растений Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
- С 2014 по 2017 год – заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
- С 2017 по 2018 год – руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области.
- С 2021 по 2024 год – руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
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