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Дархан Абдикаримов стал председателем Комитета госинспекции МСХ РК

Назначен новый председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 19:54 Фото: gov.kz
Председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК стал Дархан Абдикаримов, сообщает Zakon.kz.

Он родился в 1969 году в городе Костанае.

Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова.

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.

  • С 2000 по 2005 год работал ведущим специалистом – фитосанитарным инспектором Наурзумского районного территориального управления Костанайской области МСХ РК.  
  • 2005 год – начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима Наурзумского района Костанайской области.
  • С 2006 по 2010 годы – директор Наурзумского районного филиала государственного учреждения "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
  • С 2010 по 2014 год – руководитель отдела государственной инспекции защиты растений Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
  • С 2014 по 2017 год – заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
  • С 2017 по 2018 год – руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области.
  • С 2021 по 2024 год – руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Ранее сообщалось, что назначен новый посол Казахстана в Иордании.

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