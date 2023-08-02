Делегация из Афганистана прибыла в Казахстан

В Казахстан прилетела делегация из Афганистана. Свыше 200 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях написал министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

"Встретили делегацию из Афганистана. Программа пребывания очень насыщенна: B2B переговоры, бизнес-форум, выставка афганских товаров", - пишет министр.

По словам Серика Жумангарина из всех стран Центральной Азии Афганистан больше всех торгует с Казахстаном. По мнению министра у нас огромный потенциал для развития сотрудничества.





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