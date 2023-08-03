СМИ: Первого заместителя акима ЗКО уволили "по отрицательным мотивам"

Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев был уволен за несоблюдение обязанностей и ограничений, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовало издание "Уральская неделя".

Официального сообщения об этом не было, но его имя исчезло с сайта акимата области.

Как пишет издание, в пресс-службе акимата им рассказали, что Ержан Балтаев уволен распоряжением акима ЗКО за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Более точной информации нет, но "Мой город" пишет, что Балтаеву "задавались вопросы относительно его деятельности в команде Алтая Кульгинова во время работы того акимом Астаны".

Елжан Балтаев занимал должность первого заместителя акима области пять месяцев.