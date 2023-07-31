Рустем Курманов назначен новым заместителем акима СКО

Рустем Курманов назначен новым заместителем акима Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Рустем Курманов родился в 1981 году в поселке Новоишимский района им. Г. Мусрепова СКО. Окончил Кокшетауский государственный университет по специальности "Экономика и менеджмент". Является кандидатом экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности ведущего специалиста Акмолинского областного территориального управления Министерства сельского хозяйства.

За годы своей работы занимал различные должности в Министерстве сельского хозяйства.

Приказом от 31 июля 2023 года назначен на должность заместителя акима СКО.