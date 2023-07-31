Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Рустем Курманов назначен новым заместителем акима СКО

замакима СКО Фото: gov.kz
Рустем Курманов назначен новым заместителем акима Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Рустем Курманов родился в 1981 году в поселке Новоишимский района им. Г. Мусрепова СКО. Окончил Кокшетауский государственный университет по специальности "Экономика и менеджмент". Является кандидатом экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности ведущего специалиста Акмолинского областного территориального управления Министерства сельского хозяйства.

За годы своей работы занимал различные должности в Министерстве сельского хозяйства.

Приказом от 31 июля 2023 года назначен на должность заместителя акима СКО.

Читайте также

В Казахстане разработают национальный стандарт на школьные санузлы

Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления