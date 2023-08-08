Первый заместитель акима ЗКО сознался в коррупции

Завершено расследование по подозрению в коррупции в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы 8 августа, ведомство завершило расследование в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области.

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он незаконного приказал первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" заключить фиктивные договоры возмездного оказания услуг с его доверенными лицами. На самом деле никакие услуги не оказывались.

"В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд", – говорится в сообщении Антикора.

Ранее в Шымкенте завершили судебный процесс в отношении чиновников городского управления образования. Их признали виновными в системной коррупции, но они отделались крупными штрафами.