Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Первый заместитель акима ЗКО сознался в коррупции

Первый заместитель акима ЗКО идет под суд за коррупцию Фото: пресс-служба акимата Алматы
Завершено расследование по подозрению в коррупции в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы 8 августа, ведомство завершило расследование в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области.

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он незаконного приказал первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" заключить фиктивные договоры возмездного оказания услуг с его доверенными лицами. На самом деле никакие услуги не оказывались.

"В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд", – говорится в сообщении Антикора.

Ранее в Шымкенте завершили судебный процесс в отношении чиновников городского управления образования. Их признали виновными в системной коррупции, но они отделались крупными штрафами.

Читайте также

Участника банды мошенников с крупной суммой денег задержали в Астане

Главное к утру: обучение с пяти лет, смерть школьника в Астане, подробности стрельбы в Арыси

Пожилая женщина выпала с балкона больницы в Кызылорде

Никита Дробны
Антикор Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления