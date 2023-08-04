Назначен новый аким Риддера

Новым акимом Риддера стал Даулет Батырбаев, который ранее занимал должность председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО", сообщает Zakon.kz.

Информацию о назначении нового акима Риддера нашей редакции подтвердили 4 августа 2023 года в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.

Даулет Батырбаев родился 7 июля 1976 года в Семее. Окончил Государственный университет "Семей", а также Новосибирский гуманитарный институт по специальности "Экономист-бухгалтер", "Юриспруденция"

В разные годы руководил управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, возглавлял Уланский, Бескарагайский районы, имеет опыт работы на предприятиях рудной промышленности, в органах государственного управления.

До назначения акимом Риддера работал председателем правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО".