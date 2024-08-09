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Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сингапура

поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 10:34 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Сингапура Тармана Шанмугаратнама и народ страны с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Согласно телеграмме, опубликованной в Telegram-канале Акорды, президент Казахстана отметил впечатляющий прогресс Сингапура в экономике, инновациях и общественном развитии.

Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению партнерства с Сингапуром, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.

В заключении президент пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его начинаниях, а народу Сингапура – благополучия и процветания.

Напомним, что в Астане 9 августа пройдет VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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