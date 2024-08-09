Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сингапура
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Сингапура Тармана Шанмугаратнама и народ страны с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.
Согласно телеграмме, опубликованной в Telegram-канале Акорды, президент Казахстана отметил впечатляющий прогресс Сингапура в экономике, инновациях и общественном развитии.
Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению партнерства с Сингапуром, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.
В заключении президент пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его начинаниях, а народу Сингапура – благополучия и процветания.
Напомним, что в Астане 9 августа пройдет VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
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