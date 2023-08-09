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Аким Сарани Ержан Темирханов покинул должность

Ержан Темирханов покинул должность акима Сарани Фото: Wikimedia Commons
Ержан Темирханов ушел с должности акима Сарани в Карагандинской области. Обязанности главы города временно исполняет Алмас Сулейменов, сообщает Zakon.kz.

Об уходе Ержана Темирханова с должности акима сообщила "Вечерняя Караганда". По информации издания, у градоначальника истек срок действия трудового контракта. Обязанности акима исполняет Алмас Сулейменов.

Ержан Темирханов родился в 1980 году, окончил Карагандинский юридический институт и Карагандинский государственный университет им. Букетова. Трудовую деятельность начал в Департаменте таможенного контроля по Алматы (2002-2005), затем руководил частными организациями в Алматы и Караганде, в 2011 году занимал должность начальника Управления проблемных долгов в АО "БТА Банк". Возглавлял Управление предпринимательства и промышленности акимата Карагандинской области в 2012-2013 годах, был заместителем акима Караганды в 2013 году, акимом Октябрьского района Караганды с 2013 по 2017 год.

Должность акима Сарани Ержан Темирханов занимал с мая 2017 года. До него на этом посту работал Анатолий Шкарупа.

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